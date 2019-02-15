“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”
1 saat önce
Tekstil sektörü 2019 yılına hızlı başladı.
Tekstil sektörü 2019 yılına hızlı başladı. Newyork da düzenlenen Premiere Vision fuarında dünya profesyonellerinin ve alım heyetlerinin ilgi odağı olan tekstil sektörü, bu kez modanın başkenti Paris
'te iki fuarda birden ürünlerini sergiledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10
Fransa'nın Vatikan Elçisine Cinsel İstismar Suçlamasıyla Dava Açıldı
14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı
Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu
İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu