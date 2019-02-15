Son Dakika Haberleri: “Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”

“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”

1 saat önce

Tekstil sektörü 2019 yılına hızlı başladı.

“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”, System.String[]
Tekstil sektörü 2019 yılına hızlı başladı. Newyork da düzenlenen Premiere Vision fuarında dünya profesyonellerinin ve alım heyetlerinin ilgi odağı olan tekstil sektörü, bu kez modanın başkenti Paris'te iki fuarda birden ürünlerini sergiledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10 

Ekonomi
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