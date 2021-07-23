Üye Girişi
DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE, 4. DALGA KAPIDA, YÜZYÜZE EĞİTİM TEHLİKEDE - Son Dakika

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE, 4. DALGA KAPIDA, YÜZYÜZE EĞİTİM TEHLİKEDE

23.07.2021 11:26

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kuruluşu olan ve 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden Uluslararası Pediatri Kurumu (International Pediatric Association) IPA Başkanı Prof. Dr.

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kuruluşu olan ve 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden Uluslararası Pediatri Kurumu (International Pediatric Association) IPA Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ile Dış İlişkiler Koordinatörü Kerem Hasanoğlu uyardı 'Avrupa ve Amerika dahil dünya koronavirüs açısından 4. dalga alarmı veriyor. Türkiye, dünyada en uzun süre eğitime ara veren ülkelerden biri oldu. Eğitime bir yıl daha ara verilirse bir nesli kaybedeceğiz, eğitime ara verilmemesi için erişkinlerimizin aşılanması gerekiyor. Erişkinleri aşılarsak çocuklarımızı da koruyabiliriz.

Koronavirüs salgınında dünya ikinci yılına yaklaşırken, Delta varyantı, Hindistan ve İngiltere'den sonra Amerika'da da baskın hale geldi. Amerika'da 3 Temmuz'dan bu yana tespit edilen vakaların yüzde 51'inin Delta varyantı olduğu açıklandı. İngiltere'de Kovid vaka sayıları 50 binleri bulurken, serbestleşmelerle beraber bu sayının birkaç hafta içinde 200 bine çıkabileceği endişesi yaşanıyor. Fransa, Almanya ve komşumuz Yunanistan da dahil, dünyada artık '4. dalga Delta varyantıyla gelecekö endişesi hakim. 140 ülkedeki kurumlarıyla 2 milyardan fazla çocuğa hizmet veren ve 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden Uluslararası Pediatri Kurumu'nun (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, çocukların eğitim hayatının sekteye uğramasının sadece fiziken değil pekçok açıdan onlara zarar verdiğini söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

ÇOCUKLAR 2,5-3 YIL EĞİTİMDEN UZAK KALAMAZ!

Pandemiden dolayı Türkiye de dahil pekçok ülkede eğitime ara verildiğini ve okulların kapatılmak zorunda kalındığına dikkat çeken Prof. Dr. Hasanoğlu, şunları söyledi 'Halbuki yüz yüze eğitim her çocuğun hakkıdır ve bunun için bizim de uğraşmanız gerekiyor. Ne yapıp edip okulları açabilmemiz lazım. Bunun için de erişkinlerin aşılanması çok büyük önem taşıyor. Erişkin aşılama oranlarımızı bir an önce yüzde 85'e çıkarmamız lazım. Erişkin dediğimiz zaman da sadece öğretmenler değil, mademki okullardan bahsediyoruz, servis şoförleri, okulda çalışanlar ve aileleri ile çocuklarımızın ailelerini aşılamamız lazım. Bu da yetmez, okullarda hijyen şartları ve mesafe kurallarına uygun ortamların oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde yine geçen seneki gibi okulları kapatmak zorunda kalırsak, hakikaten ülke de çocuklarımız da bundan kötü etkilenir. Çocuklarımız zaten 1,5 yıldır okuldan mahrum. Buna 1 yıl daha eklemeye kimsenin hakkı yok. Kovid hala hızlı bir şekilde yayılıyor. Oysa örneğin Hindistan'da toplumun sadece yüzde 10'u aşılandı. Geçen haftalarda İspanya, Portekiz ve Fransa'da, İngiltere ve komşumuz Yunanistan dahil, vaka sayıları arttı. artışlar aşılanmamış kişilerde daha fazla. O yüzden muhakkak erişkin aşılamasını teşvik etmemiz gerekiyor.

AŞIYA ULAŞAMAYAN ÜLKELER OLDUKÇA YENİ VARYANTLAR ÇIKACAK

IPA Dış İlişkiler Koordinatörü Kerem Hasanoğlu ise salgında varyantların en önemli nedeninin aşı tedariki sıkıntısı olduğuna değinerek 'Dünyada şu ana kadar 3 milyar 600 milyon doz aşı yapıldı. Ama bu dozların sadece yüzde 1'i yoksul ülkelere gönderilebildi. Yeni varyantları ortaya çıkıyor, yeni mutasyonları konuşuyoruz. Böyle bir durum varken, bu ülkeler geçen sene bizim yaşadığımız durumu yaşıyorlar, aşıya ulaşamadılar henüz. Bu da virüsün yayılmasını kesme açısından son derece negatif etki yaratıyor. Çünkü bu, tüm dünyada birlikte hareket edilmesi ve önüne geçilmesi gereken bir sorun. Hatta bilmediğimiz başka varyantlar da ortaya çıkabilir. Bu yüzden yetişkinlerde aşılama önemli. Siz yoksul ülkeleri aşılamadığınızda orada yeri varyantlar ortaya çıkıyor dedi.

FRANSA'DA 1 HAFTADA VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 207

Dünyada artık Delta varyantı nedeniyle 4. dalga paniği başladığını belirten Kerem Hasanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü '4. dalga konusu Avrupa'da ciddi bir paniğe yol açtı. Vakalar ciddi anlamda arttı. Örneğin Fransa'da son 2 haftada yüzde 207'lik bir artış var. Bu artış da en çok 20-29 yaş grubunda. Bu yaş aralığındaki nüfusta son 1 hafta içinde vaka sayıları iki kat arttı. İngiltere'ye bakarsak, şu anda gerçekten çok sınırlara dayandılar. (Haziran'a göre) 4 katına ulaştı sayılar. 50 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Hatta sabah İngiltere'deki kurumumuzla görüştüm, oradaki serbestleşmelerden endişeliler. Vaka sayısının rahatlıkla 200 binlere çıkabileceğini düşünüyorlar. ABD'de ise son 2 hafta içinde vakalar yüzde 37 oranında arttı. Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi CDC'nin açıklaması var, ABD'de 3 Temmuz'dan bu yana son iki haftalık sürede tespit edilen vakaların yüzde 51'inin Delta varyantı olduğu belirtildi ve artık Delta varyantı hakim denildi.

ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ İÇİN AŞILANIN

Türkiye'de Delta varyantı açısından henüz manzaranın bu durumda olmadığını ancak serbestleşme ve hemen ardından gelen bayram tatiliyle beraber bu endişelerin arttığını söyleyen Hasanoğlu, şu uyarılarda bulunarak sözlerini noktaladı 'Biz henüz bu aşamada olmasak da bayramla beraber, açılmalar ile beraber, insanların iç içe girmesi ile beraber, yeni bir tehlike doğuyor. Yine insanların bir arada olmasıyla vakaların çok hızlı bir şekilde tırmanışa geçebileceğini görüyoruz. Bu durum eğitimi de çok kötü etkileyecek. IPA Türkiye'deki arkadaşlarımız konuyu yakından takip ediyorlar. Çünkü eğitim bakımından en uzun süre kapalı kalan ülkelerden birisi 1,5 yıl ile Türkiye oldu. Almanya bu konuda bir karar aldı örneğin, dedi ki 'Eğitimi her şeyin üstünde tutarım?, başka yerlerdeki kapanmalardan ödün vermedi ama eğitim hayatını devam ettirdi. Türkiye'de bu konuda ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın da Sağlık Bakanlığı'nın da çok ciddi çalışmalar içinde olduğunu biliyorum. Ama yetişkinlerde de aşılama oranlarımızı artırmamız gerekiyor. Siz yetişkinlerde belli bir aşılama oranını yakaladığınızda, çocuklardaki riski de azaltıyorsunuz. O yüzden şu anda aşılanmak ve kurallara uymak, her zamankinden çok daha önemli. En azından çocuklarımızın eğitimi açısından çok daha önemli.

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE, 4. DALGA KAPIDA, YÜZYÜZE EĞİTİM TEHLİKEDE
DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE, 4. DALGA KAPIDA, YÜZYÜZE EĞİTİM TEHLİKEDE
DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE, 4. DALGA KAPIDA, YÜZYÜZE EĞİTİM TEHLİKEDE
DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE, 4. DALGA KAPIDA, YÜZYÜZE EĞİTİM TEHLİKEDE

England, Türkiye, Fransa, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE, 4. DALGA KAPIDA, YÜZYÜZE EĞİTİM TEHLİKEDE - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü rockçı Eric Clapton'dan aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi 12:31 Ünlü rockçı Eric Clapton'dan aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı 12:21 Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın 11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada 11:17 Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi 11:05 Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim 10:55 Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim
Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu! 10:00 Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu! Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede 08:52 Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede

Son Dakika Haberleri
12:33 Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı
12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi
12:21 Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı
12:11 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi
11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
11:34 Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı
11:22 Yok artık dedirtti! Korona testi pozitif çıkınca karısının pasaportunu kullanarak uçağa bindi
11:12 Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı
11:00 Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı
10:56 Son Dakika: Cumhurbaşkanı, selin vurduğu Rize'ye gidiyor; kriz merkezinde inceleme yapacak
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı         
12:33
Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi         
12:29
6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi         
12:12
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı         
11:35
Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı         
11:12
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı         
11:00
Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun         
10:03
Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti         
09:45
Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu         
08:20
Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı         
22:57
Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış         
22:27
Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti         
22:09
Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek         
19:45
Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu         
19:03
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu         
15:38
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 12:39:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE, 4. DALGA KAPIDA, YÜZYÜZE EĞİTİM TEHLİKEDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement