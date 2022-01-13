Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde - Son Dakika

2019 yılının sonunda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü, iki ay önce ilk olarak Güney Afrika ve bölge ülkelerde tespit edilen Omicron varyantıyla yeni bir boyuta ulaştı.

"HASTALIK DAHA HAFİF GEÇİYOR" AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATTI

Çok daha hızlı bulaşan ve mutasyon dolayısıyla mevcut aşılara karşı dirençli olan Omicron varyantı ile ilgili bazı bilim insanları ve hükümet yetkilileri, "Hastalık daha hafif geçiyor" açıklamalarını yaptı. Fakat bu tür açıklamalar bilim ve tıp dünyasında büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

BİLİM İNSANLARI 6 MADDE SIRALADI

İngiliz haber ajansı Reuters, Omicron varyantının halen büyük risk yarattığına dikkat çekerek bilim insanlarıyla konuştu. Doktorlar ve bilim insanları, 6 madde ile Omicron varyantının neden halen çok ciddi bir risk olduğunu sıraladı.

SEBEP 1: HASTALIĞI AĞIR GEÇİRME İHTİMALİ VAR

Yapılan araştırmalar Omicron varyantının önceki Covid-19'lara göre çok semptom göstermeden geçtiğini gösteriyor. Semptom gösterenler de hastalığı boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtilerle geçiriyor. Diğerleri gibi solunum rahatsızlığına sebebiyet vermiyor. İtalya ve Almanya'da aşı olmayanların hastaneye yatış, yoğun bakım ve ölüm oranları riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Rockefeller Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Michel Nussenzweig, "Eninde sonunda herkese virüsün bulaşacağı fikrine katılıyorum fakat bunun geç olmasını tercih ederim. Neden mi? Çünkü ilerde daha iyi ve daha çok ilaç ve daha iyi aşılara erişimimiz olacak" dedi.

SEBEP 2: YAKINLARI HASTA EDEBİLİRSİNİZ

Öte yandan Omicron varyantı hafif geçse bile bu virüsü başkasına bulaştırarak ağır hastalanmasına ya da ölmesine sebebiyet verebilirsiniz. Yale Üniversitesi'nde görevli Akiko Iwasaki, "Daha önce hastalanarak ya da aşı olarak antikorunuz olsa da bu virüsü başkalarına bulaştırabilir ve ağır hastalık riskine sokabilirsiniz" yorumunu yaptı.

SEBEP 3: UZUN VADEDE ETKİLERİ BİLİNMİYOR

Bilim dünyasının en çok merak ettiği konuların başında ise Omicron varyantının uzun vadeli etkileri… Her ne kadar hastalık çoğu bireyde "hafif" geçse de "uzun Covid-19" belirtileri ya da Omicron'un uzun vadeli etkileri bilinmiyor.

Iwasaki, "İnsanlar Omicron'un hafif geçtiğini söyleyerek küçümsüyor fakat kendilerini aylar ya da yıllar boyunca sürecek bir hastalık riskine bırakıyorlar. Daha önceki varyantlarda olduğu gibi daha sonra ortaya çıkan sessiz etkileri olup olmadığına dair bir bilgi yok. Örneğin sperm sayısının düşmesi, kendine zarar veren antikorların oluşması ya da insülin üreten hücrelerdeki değişiklik gibi" dedi.

SEBEP 4: İLAÇ SIKINTISI VAR

Öte yandan Reuters'ın derlemesinde şu an Omicron varyantına karşı ilaç konusunda bir belirsizlik ve sıkıntı olduğu kaydediliyor. Önceki Covid-19 dalgalarındakullanılan üç antikor ilacından ikisinin bu varyanta karşı etkisiz olduğu bilinirken, göreceli etkili olan diğer ilacın ise tedarikinde sıkıntı yaşandığı kayıtlara geçti.

SEBEP 5: HASTANELER DOLUYOR

Dünyanın birçok bölgesinde Omicron varyantının çok daha bulaşıcı olmasından kaynaklı olarak vaka sayılarının arttığı ve hastanelerin dolmaya başladığı kaydedildi. Birçok ülkede sağlık sistemlerinin büyük baskı altında olduğu kaydedilirken ABD'li bilim insanı David Ho açıklamalarda bulundu.

Columbia Üniversitesi'nde mikrobiyoloji bölümünde profesör olarak görev yapan Ho, "Omicron varyantı sağlığa çok zarar vermeyebilir fakat ne kadar az hasta olursa o kadar iyi. Özellikle şu sırlar. Hastaneler dolmaya ve baskı altında olmaya başladıkça Omicron varyantı dalgasının en yüksek kısmı henüz başlamamış olacak" dedi. Öte yandan birçok ülkede Covid-19 dolayısıyla hastanelerde yoğunluğun arttığı ve bazı ameliyatların ertelendiğine dair de haberler geliyor.

SEBEP 6: HASTALIĞIN YAYILMASI YENİ VARYANTLARA SEBEP OLUYOR

2019'da ortaya çıkan corona virüsünün endişe yaratan beşinci varyantı olarak bilinen Omicron varyantı çok sayıda mutasyona uğrayarak endişe yaratıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ho, "SARS-CoV-2 son iki yılda hepimizi çok farklı şekillerde şaşırttı ve bu virüsün evrimini tahmin edebilme imkanımız yok" dedi. Reuters'ın haberinde virüsün yayılması durumunda Omicron varyantının mutasyona uğrama ihtimalinin de arttığı kaydediliyor.