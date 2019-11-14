Son Dakika Haberleri: Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi
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Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünyanın çeşitli yerlerinde geleneksel değerlere karşı kampanya yürütüldüğünü belirterek, geleneksel ve aile değerlerinin korunması gerektiğini söyledi.

Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünyanın çeşitli yerlerinde geleneksel değerlere karşı kampanya yürütüldüğünü belirterek, geleneksel ve aile değerlerinin korunması gerektiğini söyledi.

Aliyev, Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Azerbaycan'da tüm din ve etnik grup temsilcilerinin bir aile gibi barış ve huzur içerisinde yaşadığını dile getiren Aliyev, dini ve etnik çeşitliliğin Azerbaycan'ın serveti olduğunu kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan'ın kendi geleceğini geleneksel değerler üzerine kurduğunu ifade ederek, "Dünyanın çeşitli yerlerinde geleneksel değerlere karşı kampanya yürütülüyor. Bize yabancı olan, milli düşüncemize uygun olmayan yeni değerler aşılanıyor. Biz gençlerimizi yabancı ve kötü etkiden korumalıyız. Geleneksel değerlerin, aile değerlerinin korunması hepimizin işi olmalıdır." diye konuştu.

Çok kültürlülüğün Azerbaycan'da hem hayat tarzı hem de devlet politikası olduğuna dikkati çeken Aliyev, "Bu toplantıda Bakü'den seslenecek mesajların gerekli adreslere ulaşacağından eminim. Dini ayrımcılığın önlenmesi, ksenofobi, İslamofobi ve antisemitizme karşı ortak mücadele, dini siyasete alet etmemek, çatışmalara dini kılıf giydirmemek, çatışmalarda tarihi ve dini yapıların tahrip edilmemesi ve geleneksel değerlerin tebliği gibi konular Azerbaycan'ın politikasını yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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