Dünya Diş Sağlığı Gününde, Ağız Sağlığı için Harekete Geç

Ağız, diş ve diş etlerine özen göstermek önemli olsa da bu konuda yapılan araştırmalara göre, sağlıklı bir ağız yalnızca diş çürümesini engellemekle kalmıyor, genel sağlık bozukluklarının da önüne geçilmesini sağlıyor [i].

Dünya nüfusunun yarısını (3,58 milyar insanı) etkileyen diş hastalıklarının başında diş çürükleri geliyor[ii]. Birleşik Krallık'ta güncel medya raporları, diş çürüğünün çocukların hastanelere başvurularının bir numaralı nedeni olduğunu ve Avrupa'daki 35-44 yaşları arasındaki yetişkinlerin ise ortalama 10-20 dişinde çürük olduğunu vurguluyor [iii].

BENEO Yasal Düzenlemeler ve Beslenme İletişimi Başkan Yardımcısı Anke Sentko "İyi bir ağız hijyeni, sağlıklı bir ağzın ilk şartı olsa da en iyi diş fırçalama tekniğiyle bile bazı bakteriler hala hayatta kalabiliyor. Bu doğrultuda iyi bir ağız sağlığını desteklemek için ağızdaki bakterileri beslemeyen, şekersiz şekerlemeler ve sakızlar kullanılabilir. Şekersiz ürünler rejenerasyon ve remineralizasyon (kendi kendine onarım etkisi) süresini uzatırken, emme ve çiğneme işlemi ağızda genel bir rahatlama hissi veren tükürüğün salgılanmasını sağlıyor." diyor.

Üreticilerin ağız sağlığını destekleyen çözümler geliştirmelerine yardımcı olacak çözümlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu çözümlerin arasında BENEO'nun diş dostu ve şeker ikamesi ISOMALT gibi fonksiyonel bileşenler yer alıyor. İSOMALT, dünya çapında şekersiz sert şekerlemeler arasında şeker yerine kullanılan ve şekersiz şekerli sakızların üretiminde özellikle tercih edilen özel bir bileşen olma özelliği taşıyor.Ayrıca, BENEO'nun diş dostu şekeri Palatinose™, üreticilere diş çürümesine sebep olmayacak çikolata, yumuşak şekerleme ve benzeri ürünleri geliştirmeleri için fırsatlar sunuyor.Sentko üreticilere yönelik olarak; " Hem ISOMALT hem de Palatinose™, diş dostu oldukları ve "diş mineralizasyonuna katkıda bulunduklarına" dair AB sağlık beyanına ve "diş çürümesine sebep olmadıklarına" dair FDA sağlık beyanına sahipler. Bu gibi çözümleri ellerinde bulunduran üreticiler, ürünleri

diş dostu olacak şekilde yeniden formüle edebilirler. Böylece insanların "ağız sağlığı için harekete geçmelerini" sağlayabilir ve sağlıklı ağız ve vücudu desteklemek için yeni bir yöntem daha sunabilir." şeklinde bilgi vererek "Öyleyse, Dünya Ağız Sağlığı Günü'nde neden sizi gülümsetecek tatlı bir tedavi seçmiyorsunuz?" diyor.