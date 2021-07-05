Üye Girişi
Dünya Dışı Akıllı Yaşama Ait Keşfedilmiş Bir Sinyal Yok" - Son Dakika

Dünya Dışı Akıllı Yaşama Ait Keşfedilmiş Bir Sinyal Yok"

05.07.2021 11:06
Dünya Dışı Akıllı Yaşama Ait Keşfedilmiş Bir Sinyal Yok

Umut Şinasi Soylu'nun röportajı... Bugün İstanbul Üniversitesi, Merkez Kampüsünde (Beyazıt) yer alan Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden değerli hocam ile birlikte uzaydaki yaşam ile ilgili merak ettiklerimiz hakkında bir röportaj gerçekleştireceğiz.

Umut Şinasi Soylu'nun röportajı...

Bugün İstanbul Üniversitesi, Merkez Kampüsünde (Beyazıt) yer alan Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden değerli hocam ile birlikte uzaydaki yaşam ile ilgili merak ettiklerimiz hakkında bir röportaj gerçekleştireceğiz.

Öncelikle kendinizden bahsedebilirsiniz?

Süleyman Fişek: Merhaba, ben İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Araştırma Görevlisi Süleyman Fişek, aynı zamanda bu bölümde doktora eğitimime devam etmekteyim. Doktoramı, teleskoplar ve teleskopların odak düzleminde yer alan ekipmanların çalışma prensipleri ve performansları üzerine yapıyorum. Doktora konum ve diğer araştırmalarım ile birlikte bir yandan da popüler bilim etkinliklerine destek vermeye devam ediyorum.

Bir astronom olarak popüler bilim etkinliklerinde en çok hangi soru ile karşılaşmaktasınız?

Evet, en çok karşılaştığımız ve dikkat çeken sorulardan birisi "Evrende yaşam var mı?" Genellikle böyle soruları soran katılımcılarımız ve misafirlerimiz tabii ki kafalarında hayal ettikleri yaşam olarak bize benzer, bizim gibi akıllı bir yaşam formu hayal ediyorlar. Bilim insanları ise uzayda yaşamı araştırırken bu araştırmayı temel olarak ikiye ayırıyor diyebiliriz; birisi mikro boyutta bir yaşam arayışı diğeri ise akıllı yaşam, aslında daha çok ilgilenilen ve soru gelen konu da bu yönde oluyor.

Dünya dışı akıllı yaşam var mıdır, araştırmalar bize neyi göstermektedir?

Akıllı yaşam dediğimiz zaman aklımıza hemen uçan daireler, uzaylılar, uzaylıların istilası, dünyamıza gelmeleri ya da herkese görünmeyip saklı kalıp sadece bazı insanlara görünmeleri gelmektedir. Oysa bunlar bir noktada bilim-kurgu ile hayatımıza giren ve yer eden şeyler. Oysa bilim insanları potansiyel akıllı yaşam barındırabilecek ötegezegenleri gözlediklerinde elde ettikleri çok zayıf bir sinyal oluyor ve hayal edildiği gibi teleskoplarını bu ötegezegenlere çevirdiklerinde binalar, evler, ağaçlar, nehirler, akarsular görmüyorlar; elde ettikleri sinyali kullanarak kimyasal ve fiziksel analizler yapılıyor. Bu analizleri yaparken, akıllı yaşam varlığı araştırılıyorsa şuna dikkat ediliyor; acaba burada teknoloji üretiliyor mu?

Dünya Dışı Akıllı Yaşama Ait Keşfedilmiş Bir Sinyal Yok
Süleyman Fişek, Umut Şinasi Soylu'ya konuştu.

KESİN KANITIMIZ YOK

Çünkü akıllı olmaları demek onların teknoloji üretmeleri anlamına geliyor. Şu an nasıl ki biz televizyon yayınlarımızla, uçakların kullandığı sinyaller ya da kullandığımız uydularla beraber dünya dışına bir sinyal yani teknolojimizi yayabiliyorsak eğer akıllı bir canlı varsa onlardan da benzer bir sinyali almayı bekliyoruz. O yüzden araştırmalar da genellikle bu sinyallerin yakalanması üzerine devam ediyor. Bugüne kadar ise henüz Dünya dışı akıllı yaşama ait keşfedilmiş bir sinyal yok. Zaman zaman tüm Dünya kamuoyunu yakından ilgilendiren sinyaller yakalansa da bu sinyaller tekrarlanmadığı ve kesinleştirilemediği için bir kanıt değiller.

Başka akıllı varlıkların Dünya'yı ziyaret ettiğini düşünmemize sebep olan uçan cisimler hakkında neler diyebiliriz?

Evet, insanlar gökyüzünde gördükleri, tanımlayamadıkları bir cismi, bir ışık huzmesini UFO olarak adlandırıyorlar. Aslında teknik olarak bu doğru çünkü UFO terimi İngilizce bir kısaltma ve açılımı "tanımlanamayan uçan cisim – Unidentified Flying Object" olarak geçmektedir. O yüzden gökyüzünde bir cisim gördüğünüzde eğer o cismi tanımlayamıyorsanız buna UFO demeniz doğru ama bu bir uçan daire demek değildir. Bu noktada şu bilgiyi paylaşmak gerekiyor, yıldızlar arası mesafeler teknoloji ne kadar ileride olursa olsun ziyaret etmek için çok uzak; ışık hızında dahi binlerce, milyonlarca, milyarlarca yıl sürecek mesafelerden bahsediyoruz.

Evren hakkında ve akıllı yaşam arayışı hakkındaki son düşüncelerinizi alarak bitirelim.

Evren kavramı çok büyük bir kavram sadece bizim Güneş'imizin içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinde 200 milyardan fazla yıldız var ve evren galaksilerle dolu, bu çerçeveden baktığımız zaman evrende akıllı bir yaşam olma ihtimali çok yüksek fakat henüz keşfetmedik diyoruz. Bu noktada aradaki mesafeleri düşününce zaten gelip gitmenin mümkün olmadığını ışık hızıyla mesajlaşmanın dahi binlerce yıl sürebileceği ortada. Herhangi bir askeri üste bir uzaylının saklanıyor olması, onun otopsisinin yapılabiliyor olması ya da gökyüzünde uçan dairelerin görülüp gizleniyor olması, gizli dosyalarla açıklanıp ama bilim insanlarının bilmediği uçan daire hikayelerinin doğru olmasını beklemiyoruz, beklememiz de gerekiyor. Her şey bilimsel kanıtlarla ancak desteklendiği zaman gerçeğe dönüşebilir ve kabul edilebilir. Bu noktada dediğim gibi evrende akıllı yaşam olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor ama henüz bir kanıtımızın olmadığını söylüyoruz.

Dünya Dışı Akıllı Yaşama Ait Keşfedilmiş Bir Sinyal Yok

İstanbul Üniversitesi, Astronomi, Röportaj, Umut, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Dünya Dışı Akıllı Yaşama Ait Keşfedilmiş Bir Sinyal Yok' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş 11:33 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor 11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı 11:18 Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı
Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek 10:59 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek 10:26 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı 10:04 Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi 09:15 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi 08:21 Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi

Son Dakika Haberleri
11:35 Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
11:32 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş
11:30 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı
11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor
11:15 Siirt'te intikam operasyonu! Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu
11:08 Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
11:07 Milletvekili Alpay Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi
10:58 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek
10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek
10:25 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek
Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı         
11:36
Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı         
11:31
Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı         
11:21
Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor         
11:09
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda         
10:19
Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı         
09:52
AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı         
08:59
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 11:44:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Dışı Akıllı Yaşama Ait Keşfedilmiş Bir Sinyal Yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement