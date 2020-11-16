"Dünya Diyabet Günü' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

"Dünya Diyabet Günü' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi

16.11.2020 17:55

Dünya Diyabet Günü kapsamında, Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından diyabet hastalığına farkındalık oluşturma amaçlı Tip 1 Diyabetiklere yönelik online bir etkinlik düzenlendi.

Dünya Diyabet Günü kapsamında, Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından diyabet hastalığına farkındalık oluşturma amaçlı Tip 1 Diyabetiklere yönelik online bir etkinlik düzenlendi.

Video konferans yönetimi ile gerçekleşen çevrimiçi farkındalık programı, Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu'nun diyabet hastalığına ilişkin ülke ve dünyada genel bilgilendirme, koronavirüs ve diyabetle ilgili içerikte açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen Dünya Diyabet Günü farkındalık programında, Dr. Öğr. Üyesi Sakin Tekin, Dr. Öğr. Üyesi Ömercan Topaloğlu, Hemşire Safiye Çatalcam ve Hemşire Ebru Uzaldı katıldı. Programda Tıp 1 Diyabet Teşhisi ve tedavisi, İnsülin Tedavisi ve Pompa Kullanımında Dikkat Edilecek Durumlar, Hipoglisemiyi Engelleyici ve Önleyici Tedbirler' Hipoglisemiyi Engelleyici ve Önleyici Tedbirler üzerine bilgiler verildi.

Diyabetin, dünyada beslenme ve yaşam tarzından ötürü giderek artan bir hastalık olduğuna işaret eden Prof. Dr. Bayraktaroğlu, diyabeti önlemede doğru ve dengeli beslenme önemine değindi. Bayraktaroğlu, "Diyabette hastalık gerçekleşmeden önlem almak çok önemli, bu tür hastalarda yaşam tarzı değişiklikleri tedavinin temelini oluşturuyor. Her gün düzenli fiziksel aktivite obeziteye karşı etkili bu hastalığın tanı, tedavi ve takibinde Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin bölgesel ve ulusal liderlikte eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde desteğini esirgemeyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı'ya şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda katılımcıların Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet hastalığıyla ilgili soruları konuşmacılar tarafından cevaplandırıldı. Digital ortamda gerçekleştirilen toplantı başarıyla tamamlandı. - ZONGULDAK

Dünya Diyabet Günü' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi
Dünya Diyabet Günü' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi
Dünya Diyabet Günü' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesi, Şeker Hastalığı, araştırma, Obezite, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Dünya Diyabet Günü' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika


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