"Dünya Diye Bir Yer" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika

"Dünya Diye Bir Yer" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

04.11.2020 14:23

Ressam ve heykeltıraş Selma Gürbüz'ün "Dünya Diye Bir Yer" isimli sergisi, İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluştu.

Ressam ve heykeltıraş Selma Gürbüz'ün "Dünya Diye Bir Yer" isimli sergisi, İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının daha önce sergilenmemiş eserlerini odağa yerleştiren sergide, Gürbüz'ün zamandan ve mekandan bağımsız masal, MİT ve söylencelerle örülü yapıtları ziyaretçilerle paylaşılıyor.

Gürbüz, açılışta yaptığı konuşmada, serginin, Türkiye'de bugüne dek açtığı en kapsamlı sergi olduğuna işaret ederek, "Hem eser sayısının çokluğu hem de 35-40 yıllık sanat hayatımın farklı dönemlerinden çalışmalarımı bir araya getirmesiyle resrospektife en yakın sergi denebilir. Son dönem çalışmalarımın ilk kez toplu halde görülebilecek olmasıyla da benim için çok özel bir sergi." dedi.

Sergilenen eserlerin kendi dünyasını yansıttığını ifade eden Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Işığıyla, rüzgarıyla, kadınlarıyla, mitleriyle, renkleriyle, rüyalarıyla gördüğüm, içinde nefes aldığım, kalbimin en derininde hissettiğim, 35 yıldır hiç durmadan aşka resmettiğim dünya benim dünyam. Hem buradan, ayak bastığım yerden hem de başka bir gezegenden bakar gibi bakıyorum. Biraz çocuksu bir merakla, biraz yadırgayarak, biraz şefkatle, biraz üzülerek, biraz melankoliyle, biraz coşkuyla, biraz aşkla ve biraz da masalsı ama her zaman kendi dilimle, kendimi duygularımı bakışıma bırakarak."

"Bu sergiyi görsel bir ansiklopedi olarak tanımlıyorum"

Sergi küratörü Öykü Özsoy da sergi sürecinin yaklaşık bir seneye yayıldığına dikkati çekerek, "Ben kişisel anlamda çok şey öğrendiğim, çok etkilendiğim, yapıtlarına hayranlık duyduğum sanatçıyla karşı karşıya geldiğimde o yapıttaki bakışlardan yeni hikayeler, yeni söylenceler, yeni mitler, yeni kültürler öğreneceğimi hissettiğim bir sürecin içinde olmaktan büyük zevk aldım. Selma Hanım'a bu cömertliği, tüm arşivini bize açtıkları ve asistan küratörümüz Nilay Dursun'la bu arşivin içine dalıp oradan kendi hikayemizi oluşturmak üzere bize yol gösterdiği için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özsoy, sanatçının özellikle son döneminde farklı kültür ve coğrafyalara olan ilgisinin sanatına yansıdığını aktararak, Gürbüz'ün, Afrika seyahatinden sonra ürettiği etkileyici yeni işlerini serginin odağına yerleştirdiklerini söyledi.

Sanatçının tüm yapıtlarının birbirleriyle ilişki halinde ve yakın temaları işlediğini ifade eden Özsoy, şunları kaydetti:

"Selma Gürbüz'ün bütün sanat hayatına yayılan tarih, gelenek, bilinçaltı, bilinçaltının oyunları, kolektif bilinçaltımızın korkuları ve rüyalarını, bulabileceğimiz farklı yapıtlarını da bu yeni döneme taşımaya çalıştık. Aslında Selma Gürbüz bizlere görmediğimiz ya da görmek istemediğimiz birçok şeyi gösteren bir sanatçı ve bu sergiyi görsel bir ansiklopedi olarak tanımlıyorum ve umuyorum ki hepiniz bu ansiklopedinin içine girdiğinizde kendinizden, dünyadan, yaşamdan yeni parçalar bulacaksınız. Sanatçının içinde yaşadığımız dünyadan beslenip, kendine has imge dağarcığıyla buluşturarak yarattığı gizemli ve renkli dünyasında, insanlığa, doğaya, yaşama dair semboller ve hikayeler hayat buluyor."

İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu ise çok özel bir sergi hazırlandığını belirterek, "Başka kültürleri merak etmek hepimizde olabilir ama bir sevgiyle aşkla bakmak, görmek ve onu yorumlamak çok az sanatçıya ait bir özellik." ifadesini kullandı.

Ressam ve heykeltıraş Selma Gürbüz'ün "Dünya Diye Bir Yer" başlıklı sergisi, 31 Mart 2021'e kadar ziyaret edilebilecek.

Dünya Diye Bir Yer sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Dünya Diye Bir Yer sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Dünya Diye Bir Yer sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Dünya Diye Bir Yer sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

İstanbul Modern, Türkiye, Ressam, Selma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dünya Diye Bir Yer' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika


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