DÜNYA DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ İZMİR'DE AÇILDI - Son Dakika

MARBLE İzmir-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını 27'nci kez Fuarizmir'de açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ülke olarak doğal taş üretim ve ihracatında dünyanın en büyük hacmine sahibiz. 2021 yılında doğal taş sektörü 2 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaştı" dedi.

Marble İzmir Fuarı düzenlenen törenle Fuarizmir'de açıldı. Fuar, 2 Nisan tarihine kadar dünya doğal taş sektörünü ağırlamaya devam edecek. Fuarda alım heyeti programı, ziyaretçi çalışmaları, tasarım yarışması ve uygulamaları ve uluslararası etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. Marble İzmir'de 150 bin metrekare alanda bine yakın katılımcı ve bin 400'e yakın blok taş yer alırken, fuara 41 ülkeden yaklaşık 500'e yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arabistan, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Etiyopya, Filistin, Güney Afrika, Hindistan, Irak, İspanya, İsrail, İtalya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Letonya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Nepal, Pakistan, Slovakya, Tunus, Umman, Ürdün ve Yunanistan fuara katılan ülkeler arasında yer aldı. Fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekin, İzmir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, siyasi parti temsilcileri ve sektörden çok sayıda firma yetkilisi ile oda başkanı katıldı.

'MARBLE İZMİR HEM TÜRKİYE HEM DÜNYA İÇİN BİR SAHNE'

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl 40'a yakın katılımcıyı buluşturdukları fuarı bayram gibi kutladıklarını ifade etti. Soyer, "Ülke olarak doğal taş üretim ve ihracatında dünyanın en büyük hacmine sahibiz. 2021 yılında doğal taş sektörü 2 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaştı. 2022 yılı ocak ve şubat aylarında ise geçen yılın ilk iki ayına göre ihracat rakamlarında yüzde 10 artış yakaladık. Türkiye sadece rezervleriyle değil üretim makineleri ve özenli işçilik ile dünyanın öncü ülkelerinden biridir. Marble İzmir hem Türkiye hem dünya için bir sahne. Her yıl daha fazla rağbet gören ve büyüyen sektörde bu sahneye ışık olacak siz değerli katılımcılarsınız. Ülke olarak katma değeri yüksek üretime verilecek teşvikler yapılacak yatırımlarla 2 milyar dolarlık ihracat rakamının çok üstüne çıkabilecek güçlü bir potansiyele sahibiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ olarak fuara destek vermeye devam edeceğiz. Dünyanın en modern fuar alanlarından biri olan İzmir fuarı tüm sektörleri dünya ile buluşturmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE YÜZ KATMA DEĞER'

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fuarın düzenlendiği ilk günden bugüne 50 katılımcı ile başlayıp binlere kadar uzanan güzel bir hikaye olduğunu dile getirdi. Milyon dolarlık ihracat rakamlarının milyarlara çıkmasını sağlayan bir gurur tablosu içinde olduklarını ifade eden Özgener, "Binlerce profesyonelin bir arada olduğu bu fuar sektörün itici gücü olmuştur. Bu iş birliğinin en güzel, en önemli örneğini görüyoruz. Dünyanın en zengin mermer yataklarına ev sahipliği yapıyoruz. Ünlü ve bilinen yapılarda Türk mermer ve doğal taşının kullanılması bizi gururlandırıyor. Rekabetin yoğun olduğu doğal taş pazarında, adımızdan söz ettiriyoruz. Doğ taş yüzde yüz katma değer yaratan çok önemli bir sektör. Elimizdeki kaynakları daha verimli ve doğa dostu kullanırsak daha ileri gideriz. Sektörün desteğe ihtiyacı var. Marble fuarımız uluslararası pazara ulaşmamızı sağlayan katma değeri yüksek bir fuar organizasyonudur. Şehrimize değer katacak bu ürünlere öncelikle yer vermeliyiz. İZTO olarak bu fuarın her zaman arkasında olmaya devam edeceğiz" dedi.

'ÖNCE İNSAN VE ÇEVRE'

Seçim sürecine girdiklerini ve 8 yıldır sürdürdüğü görevi kısa süre sonra devretmeye hazırlandığını anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya fuarda herkesin emeği olduğuna değinerek, "Bu fuar dünyanın iki önemli fuarından biri oldu. İhracatta inanılmaz noktaya geldik. Ege'den yüzde 75'lere varan işlenmiş taş satıyoruz. Bu fuar sayesinde dünyaya açıldık. Dünya liginde, şampiyonlar liginde oynuyoruz. Bunda herkesin emeği var"dedi.

Türkiye Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı İbrahim Alimoğlu ise 2020 yılının sektör açısından zor bir yıl olduğunu söyleyerek salgın ve konteyner krizinin çalışmaları sekteye uğratsa da üreticilerin çabasıyla makine satışlarının yükseldiğini ifade etti.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç de 15 bin adet maden ruhsatı olduğunu ancak bunların 5 bininde işletme ruhsatı bulunduğunu söyledi. Ruhsatın yeterli olmadığını, işletme izninin de alınmış olması gerektiğini ifade eden Genç, 2 bin 100 tanesinin işletme iznine sahip olduğunu belirtip pandemi sürecinde dahi kararlılıkla üretime devam edildiğine dikkat çekti.

Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu geçen sene yüzde 43'lük artışla 4.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek doğal taşın ihracatta 5'inci sırada yer alan kalemlerden biri olduğunu söyledi.

Öte yandan Marble İzmir, 4. Değişik Tasarım Yarışması'nda 46 tasarım arasından ilk 17'ye kalan tasarım, fuar katılımcısı firmaların ürün sponsorluğunda hayata geçirildi. Üretilen ürünler arasından seçilecek en iyi üç proje 'Marble En Değişik Tasarım Ödülü' ve 15 bin TL para ödülü almaya hak kazanacak. Fuarda ayrıca, 31 Mart 2022 tarihinde doğal taşın dünya üzerindeki konumu ile ilgili uluslararası doğal taş uzmanlarının katılımı ile iki oturumda oluşan söyleşiler gerçekleşecek.