Dünya Doktorları Derneği'nden Ukraynalı Mültecilere sağlık yardımı - Son Dakika
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Dünya Doktorları Derneği'nden Ukraynalı Mültecilere sağlık yardımı

21.04.2022 15:11
Dünya Doktorları Derneği'nden Ukraynalı Mültecilere sağlık yardımı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalar sonrası savaştan kaçarak evlerini terk etmek zorunda kalan ve komşu ülkelere sığınan Ukraynalılar için Dünya Doktorları Derneği harekete geçti.

Bağışçılarının katkılarıyla, sağlık ve hijyen malzemelerini hazır hale getiren Dünya Doktorları Derneği, Moldova'daki Ukrayna vatandaşları için bu ülkeye yardım malzemeleri göndermeye başladı.

Suriye'nin birçok bölgesinde yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerine destek olan Dünya Doktorları Derneği, Ukrayna'da devam eden insani krize yönelik çalışmalarını tamamlayarak komşu ülkelere sığınan mülteciler için hazırladığı özellikle sağlık malzemelerinden oluşan yardımlarını Moldova'ya gönderiyor. İnsani ihtiyaçların karşılanması için Kızılay ile iş birliği yapan Dünya Doktorları Derneği, acil olarak yola çıkmak üzere 2 bin kişilik insani yardım malzemesini hazır hale getirdi.

Ukrayna ile Rusya arasında Şubat ayında başlayan ve hala devam eden savaşta en çok etkilenen sığınmacı gruplarının başında kadınlar, çocuklar ve yaşlı Ukraynalılar geliyor. Savaşın başından bu yana yaklaşık 420 bin yerinden edilmiş insana kapılarını açan Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova, nüfusuna oranla çok büyük bir mülteci akınıyla karşı karşıya kaldı. Dünya Doktorları Derneği Kurucu Başkanı Hakan Bilgin ve teknik ekibi bölgeye saha ziyareti düzenleyerek Moldova'da bulunan Ukraynalı mültecilerin sağlık ihtiyaçları ile ilgili eksiklikleri tespit etti.

Kronik hastalar ve düzenli sağlık desteğine ihtiyacı olan kişiler önceliğimiz

Çok sayıda kronik hastanın da savaştan kaçarak komşu ülkelere sığındığını bunlar için ise özellikle Moldova'nın ciddi desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin; "İnsanlar canlarını kurtarmak için mevcut sağlık durumuna ya da gideceği ülkedeki imkanlara bakmadan yollara düştüler. Bunlar içinde halen tedavisi devam edenler olduğu gibi kronik rahatsızlığı olan belirli periyotlarda tedavi alması gereken kişiler var. Moldova'nın mevcut sağlık kapasitesi bu hareketliliği kaldıracak durumda değil. Dünya Doktorları Derneği olarak Türk Kızılay ve dünyadaki diğer insani yardım kuruluşlarıyla ortak çalışma yürütüyoruz. Özellikle Kızılay ile Suriye Afrin ve İdlib bölgesinde birlikte iş yapma pratiğimiz olduğu için Moldova'da da derhal ortak çalışma başlattık. Bir yandan acil müdahalelerde bulunurken bir yandan da mevcut yetersiz sağlık kapasitesini artırmaya çalışıyoruz" dedi.

Dünya Doktorları Derneği tarafından ilk etapta hazırlanan koliler içerisinde temel sağlık ve hijyen malzemeleri yer alıyor. Dünya Doktorları, Moldova'ya sığınan insanların kısa vadede sağlık hizmetlerine etkin bir şekilde erişimlerinin sağlanması ve durumlarının iyileştirilmesi için yerel ve global insani yardım ekipleriyle işbirliği içinde çalışmalar yürütüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmaların başladığı 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen yaklaşık 12 milyon kişi, her türlü insani yardıma ihtiyaç duymakta.

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Kızılay, Moldova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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