Dünya Doktorları Derneğinden "Dünya İnsani Yardım Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Dünya Doktorları Derneği (DDD), bugün, kriz bölgelerinde yaşamak zorunda kalan insanların nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için insani yardıma her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, 19 Ağustos 2003'te Birleşmiş Milletler'in (BM) Bağdat'taki toplantıları için kullandığı Canal Hotel'e yapılan bombalı saldırıda, aralarında BM Irak Özel Temsilcisi Sergio Vieira de Mello'nun da yer aldığı 22 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

İhtiyaç sahiplerine dünyanın dört bir yanında patlak veren krizlerin merkezinde, kimi zaman kendi hayatları pahasına destek götüren insani yardım çalışanlarının ne koşullar altında çalıştığını hatırlatmak amacıyla 19 Ağustos'un, 2009'dan bu yana BM ve insani yardım alanında çalışan kuruluşlarca anıldığı aktarılan açıklamada, "Bugün, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde, kriz bölgelerinde yaşamak zorunda kalan insanların nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için insani yardıma her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunmaktadır." denildi.

" Suriye'den Afganistan'a, Yemen'den Libya'ya kadar dünyanın birçok farklı noktasında yardıma muhtaç milyonlarca kişi ya savaştan ya da açlıkla mücadeleden kaçarak yeni umutlara doğru yolculuk ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, bu nedenle Dünya Doktorlarının, hem sahada hem de siyasi arenada insani yardım ve sağlık personelinin korunmasını önceliklerinden biri haline getirdiği vurgulandı.

1,4 milyon muhtaç ve savunmasız insana sağlık hizmeti ulaştırıldı

Derneğin, 2017'den bugüne kadar yaklaşık 1,4 milyon muhtaç ve savunmasız insana sağlık hizmeti ulaştırdığı aktarılan açıklamada, Suriye'deki insani krizden sonra düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bölgedeki faaliyetlerine hız vererek yaklaşık 150 bini yurt içinde, 1 milyon 370 bini Suriye'de olmak üzere toplam 1,4 milyon sığınmacının sağlık hizmetlerine erişmesini sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, BM'nin 2286 sayılı kararı kabul etmesinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmesine rağmen, sağlık çalışanlarının çatışma bölgelerinde hala hedef alındığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Her an çatışmaların ve Kovid-19 pandemisinin yarattığı ölüm riski altında görevlerini yerine getirmeye çalışmaktalar. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde Dünya Doktorları, zor şartlar altında savunmasız insanlara yaşam desteği sunarken hayatını kaybeden ve yaralanan tüm insani yardım ve sağlık çalışanlarını saygıyla anıyor."