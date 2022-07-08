Dünya Doktorları'ndan Suriye'ye yardım gönderilen kapının açık tutulması çağrısı

Dünya Doktorları Derneği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Suriye için oylanacak sınır ötesi insani yardım mekanizması hükümlerini en az 12 ay daha uzatma çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, BMGK'de 10 Temmuz'da Suriye'de 4 milyondan fazla kişiye insani yardım sağlayan sınır ötesi insanı yardım mekanizmasına dair hükümlerin yenilenmesine ilişkin kararı ele alacağı belirtildi.

Sınırların kapatılmasının insani yardımın temel ilkelerini ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dikkati çekilen açıklamada, "Dünya Doktorları, ülkenin kuzeyinde bulunan milyonlarca Suriyelinin gıda yardımına, temel ilaçlara ve diğer temel insani yardım malzemelerine erişebilmeye devam etmesini sağlamak için bu sınır ötesi kararın en az 12 ay daha uzatılması çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülkede 11 yıldır süren çatışma nedeniyle insani yardıma muhtaç Suriyeli sayısının, 6 milyonu kadın, 5.5 milyonu çocuk olmak üzere toplam 14,6 milyon ile 2022'de en yüksek seviyeye ulaştığı aktarıldı.

Kuzeybatı Suriye'de insani yardıma muhtaçların sayısının 4,1 milyon olduğu vurgulanan açıklamada, BM verilerine göre geçen yıla oranla bunun 700 bin kişi arttığı bildirildi.

"Yerinden edilmiş milyonlarca insanın hayatı bu sınır kapısına bağlı"

Olası bir kapatma kararının, temel insani yardımlara muhtaç milyonlarca insanın hayatını tehdit edeceği kaydedilen açıklamada, bölgeye şu anda yalnızca Dünya Gıda Programı'nın (WFP) her ay 1,4 milyon kişinin gıdaya erişimi için yiyecek sağladığı, "sınır ötesi insani yardım mekanizmasına dair hükümler" yenilenmezse Kuzeybatı Suriye'ye yapılan gıda tedarikinin ancak Eylül 2022'ye kadar yeterli olacağı belirtildi.

Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Bab el-Hava Sınır Kapısı üzerinden yürütülen insani yardımın, Kuzeybatı Suriye'de yaşayan, 2,8 milyonu ülke içinde yerinden edilmiş, kamplarda ve gayriresmi yerleşim yerlerinde yaşamlarını sürdüren insanlar için kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Dünya Doktorları Derneği Kurucu Başkanı Hakan Bilgin'in, "İnsanlık olarak bu sınır geçişinin açık olup olmaması gerektiğini tartışamayız. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde yaşayan yerinden edilmiş milyonlarca insanın hayatı bu sınır kapısına bağlı." ifadelerine yer verildi.