"Dünya döndükçe" tarihi binada tasavvuf öğretisini yaşatıyorlar

Osmanlı'ya payitahtlık yapmış Bursa'da, ramazan ayında tarihi Karabaş-i Veli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programlara katılan ziyaretçiler, eşsiz manevi atmosferde farklı duygular yaşıyor.

16. yüzyılda Şeyh Yakub Çelebi tarafından İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaptırılan Karabaş-i Veli Dergahı, Osmangazi Belediyesince 2006'da restore edilmesinden bu yana Karabaş-i Veli Kültür Merkezi adıyla hizmet veriyor.

"Dünyada 365 gün sema töreni yapılan tek yer" olarak bilinen yaklaşık 450 yıllık mekan, 13 senedir aralıksız "Ne olursan ol gel" çağrısına icabet eden konuklarını ağırlıyor.



Tasavvuf Vakfı öncülüğünde düzenlenen programlarda, ramazanda ziyaretçi sayısı neredeyse iki katına çıkan Karabaş-i Veli Kültür Merkezi'nde, belli günlerde iftar sofraları kuruluyor. Oruçlar açıldıktan sonra dini sohbetler ve sema gösterileri yapılıyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, eşsiz manevi atmosferde farklı duygular içinde semazenleri izliyor.

"Herkes burada 365 gün sema olduğunu artık biliyor"

Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzyıllardır bu merkezin Müslümanlara ve insanlara hizmet ettiğini söyledi.

Özbağ, sema törenleri ve dini sohbetlere 2007'de başladıklarını belirterek, "Biz o yıldan bu yana 365 gün burada törenlerimizi ücretsiz devam ettiriyoruz. Her cumartesi Mesnevi okumaları var." dedi.

Karabaş-i Veli Kültür Merkezi'nde sadece sema gösterileri yapılmadığını anlatan Özbağ, ayrıca ziyaretçilere ücretsiz olarak sema yapmayı da öğrettiklerini dile getirdi.

Özbağ, "Sema gösterilerini Mevlana'nın zamanındaki gibi otantik yapıyoruz. Ritüellerimiz, Mevlana Hazretlerinin zamanına bağlı. Böyle olunca da yerli ve yabancı bütün herkesin dikkatini çekiyor. Başta Uzak Doğu olmak üzere Hollanda, Almanya, Fransa, ABD gibi ülkelerden ziyaretçilerimiz oluyor. Herkes burada 365 gün sema olduğunu artık biliyor. Her gece burada yüzlerce misafirimizi ağırlıyoruz." diye konuştu.

"Yaşamadan bunu tarif edemezsiniz, anlatamazsınız"

İstanbul'dan sema gösterilerini izlemek için gelen Ertan Çalışkan ise burada huzur bulduğunu vurguladı.

Bu tarihi yapıyı "başka bir aleme geçiş" olarak nitelendiren Çalışkan, "Allah herkese buradaki duygularını yaşatmayı nasip eder inşallah. Bizim için çok mutluluk verici burada olmak. Daha önce de geldim. Bu gece ramazan ayının da verdiği bir maneviyatla bir başkaydı her şey. Herkesin gelip bir kere burada bu duyguları yaşaması lazım." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Hüseyin Ayaz da çok büyük bir hazla sema gösterisini izlediğini belirtti.

Manevi bakımdan çok güzler hisler yaşadığına dikkati çeken Ayaz, "Daha önce de çok geldim. Her geldiğimde farklı duygular yaşıyorum. Buranın havası çok başka. Yaşamak lazım. Yaşamadan bunu tarif edemezsiniz, anlatamazsınız." şeklinde konuştu.

