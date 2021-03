Dünya Down Farkındalık Günü, Sudan Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen etkinlikle kutlandı - Son Dakika

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen etkinlikle kutlandı.

YEE tarafından "Ben de yapabilirim" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyona, Egemenlik Konseyi üyesi Ayşe Musa, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Brezilya, Endonezya ve Somali'nin Hartum büyükelçileri, down sendromlu öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sudan'da kuruluşuna Türk hayırseverlerin büyük destek sağladığı ülkedeki ilk ve tek down sendromlular merkezinde eğitim alan öğrenciler, etkinlik sayesinde kendi hazırladıkları yiyecek içecekler ve bazı süs eşyalarını sergileme ve mesleki kabiliyetlerini gösterme imkanı buldu.

Otelcilik eğitimi alan Down sendromlu iki öğrenci, büyükelçilere pasta ve içecek servisi yaptı.

Egemenlik Konseyi üyesi Ayşe Musa öğrencilerin sergisini ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Musa, YEE ve Hartum Büyükelçiliğine down sendromlulara yönelik çalışmaları ve katkıları sebebiyle teşekkür etti.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, törende yaptığı konuşmada, "Ailesi ya da çevresinde down Sendromlu birey olmayanlar onların dünyalarını anlayamazlar. Bu bizim gerçeğimiz. Onlar bizim oğlumuz, kızımız, kardeşimiz, arkadaşımız ya da komşumuz. Hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için sorumluluk almamız gerekiyor. Sudan Toplumsal Kalkınma Bakanlığıyla koordineli olarak inşallah daha fazla down Sendromlu bireyin hayatına dokunacağız." ifadelerini kullandı.

Neziroğlu, Sudan Down Sendromlular Karate Takımını, Kovid-19 sonrası üyesi olduğu Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSFED) davetlisi olarak Türkiye'ye göndereceklerini belirterek, "Türkiye'de dowm sendromlu çocuklardan nasıl Avrupa ve dünya şampiyona çıkıyorsa TÖSFED'in de katkılarıyla Sudan'dan Afrika ve dünya şampiyonları çıkaracağız inşallah. Sudan Down Sendromlular Merkezine desteğimiz sürecek." diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Bünyamin Demir de aileler ve çocuklardan duydukları güzel sözlerin kendilerini çok memnun ettiğini belirterek, down sendromlu bireylere yönelik faaliyetleri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Sudan Down Sendromlular Merkezi Müdürü İbtihac Muhammed Ohac da down sendromluların rehabilitasyon ve eğitimi için kurulan ülkedeki ilk ve tek merkezden 85 down sendromlu bireyin faydalandığını aktardı.

Rehabilitasyon, mesleki eğitim, fizyoterapi ve akademik eğitim programları bulunduğunu, ayrıca mezun öğrencilere istihdam sağlanmasına yönelik çeşitli projeler yürüttüklerini aktaran Ohac, katkılarından dolayı Büyükelçi Neziroğlu, YEE, Türk Kızılay ve Türk iş adamlarına teşekkür etti.

Down Sendromlu öğrencilerden 10 yaşındaki Muhammed İhab, ileride polis olmak istediğini, Kovid-19 salgınından sonra Türkiye ziyaretinin hayalini kurduğunu söyledi.

Etkinliğe hazırladığı soğuk içeceklerle katılan 15 yaşındaki Kuteybe Abdulmunim de sergiyi çok beğendiğini belirterek, ileride çok iyi yerlere gelme temennisinde bulundu.

Endonezya, Brezilya ve Somali büyükelçileri de programda birer konuşma yaptı, etkinliğe katılan öğrencilere sertifikalarını dağıttı.

Etkinlik hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.