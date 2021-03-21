Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü, İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı - Son Dakika

Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü, İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı

21.03.2021 14:57
Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü, İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı, System.String[]

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından Bayrampaşa'daki Wish More Hotel'de gerçekleştirilen organizasyona Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TOSSFED Başkanı Birol Aydın ile down sendromlu sporcular ve aileleri katıldı.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Baykan, devletin tüm imkanlarıyla özel sporcuların yanında olduğunu belirterek, "Devletimiz görevini yapıyor. Geçmişte engelli vatandaşlarımıza yönelik verilmeyen imkanlar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde artarak sağlanmaya başlandı. Bu da sportif etkinliklerde kendisini gösterdi. Bu kardeşlerimiz birer cennet kuşu. Her zaman sizlerle beraberiz." ifadelerini kullandı.

Son olarak Türkiye Özel Sporcular Kadın Atletizm Milli Takımı'nın VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayan Baykan, "Kızlarımızın madalya töreninde asker selamı ile İstiklal Marşı'nı okuması, verilen desteklerin fazlasıyla yerini bulduğunun göstergesi. Talha kardeşimizin söylediği Çanakkale Türküsü de çok şey ifade ediyor. Sporcularımıza ve ailelerine çok teşekkür ediyorum." diye görüş belirtti.

Serkan Bayram: "Engelliler, artık hayatın her alanında yer almaya başladı"

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan etkinliğin önemine dikkati çekti.

"Down sendromlu kardeşlerimiz, bizlerin melek yüzleri." ifadesini kullanan Bayram, şu görüşleri paylaştı:

"Engelli camiası, toplumun her kesiminin el atması gereken bir camia. Ülkemizde 10 milyona yakın engelli kardeşimiz var. Aileleriyle beraber 40 milyona tekabül eder. Toplumumuzun yarısı direkt, yarısı da dolaylı olarak etkileniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle 2005'te engelliler için çıkan yasayla beraber bugüne kadar çok büyük güçler elde ettik. 55 binin üzerinde engelli memurumuz var. Engelliler, artık hayatın her alanında yer almaya başladı. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı İnsan Hakları reformunda da engelli kardeşlerimiz için sürprizler vardı. Artık kamuda engelli kardeşlerimiz de üst düzey yönetici olacak."

Hasan Turan: "Onları engelli değil hayatın renkleri olarak kabul ediyoruz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, engelli sporcuların, fırsat sağlandığında büyük başarılara imza atacaklarını kanıtladıklarını belirtti.

Etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, şunları söyledi:

"Onları engelli değil hayatın renkleri olarak kabul ediyoruz. En büyük engelin cehalet, sevgisizlik ve tembellik olduğuna inanıyoruz. Burada bir engel değil başarı var. Gençlerimiz, ailelerinin yardımı ve devletimizin desteğiyle ay-yıldızlı bayrağımızı Çanakkale Zaferi'mizin 106. yıl dönümünde dünyada dalgalandırdılar. Kim engelli? Fırsat verildiğinde milletimizin evlatlarının neler yapabildiğini görebiliyoruz. Bu başarıları Şırnak'taki, Edirne'deki ve Sinop'taki bir aile izlediğinde, çocuğunun önündeki kapalı kapıları açar ve onu spora yönlendirir. Hiç kimse çaresiz değil. Bir sürü avantajı yüreğinde ve bedeninde taşıyan bu kardeşlerimize yeter ki fırsat verelim. Nice başarılara."

Birol Aydın: "Down sendromlu kardeşlerimiz altın çağını yaşıyor"

TOSSFED Başkanı Birol Aydın ise down sendromlu sporcuların altın çağını yaşadığını ifade etti.

Tüm özel sporcuların en iyi imkanlara sahip olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"TOSSFED, ülkemizin gülen yüzü. Yıllar önce bu kardeşlerimizi evlerinde kapalı halde görürdünüz. Son 20 yılda devletimizin desteğiyle down sendromlu kardeşlerimiz altın çağını yaşıyor. Hiçbir eksiğimiz olmadan tam bütçe olarak yolumuza devam ediyoruz. Tüm sporcularımız, A milli takımların şartlarında otellerde kamp yapıyor. Güçlü ülke, güçlü bakanlık ve güçlü engelliler diyorum. Hiçbir eksiği olmayan bir federasyonuz. Ülkemizde yaklaşık 100 bin civarında down sendromlu kardeşlerimizin olduğu söyleniyor. Hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Tek amacımız bu kardeşlerimizi evlerinden çıkararak onlara spor yaptırmak. Türkiye'de tüm down sendromlu sporcularla burada bir araya gelmek istiyorduk ancak Kovid-19 salgını nedeniyle İstanbul ve civarındaki sporcularla burada toplandık. Şırnak'ta bizi izleyen down sendromlu bir çocuğumuzun annesi ve babasına, bu sporcuların neler başarabildiğini basının vasıtasıyla ulaştırmayı amaçlıyoruz. 'Durmak yok, madalya almaya devam.' diyorum."

Yapılan konuşmaların ardından Birol Aydın, Mehmet Baykan ile milletvekilleri Serkan Bayram ve Hasan Turan'a özel sporcuların imzaladığı birer milli takım forması takdim etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Öte yandan down sendromlu milli judocu Talha Ahmet Erdem, etkinlikte gitar çaldı. Talha Ahmet, ayrıca Çanakkale Türküsü ve İki Keklik Türküsü'nü de söyledi.

Down Sendromlular, İstanbul, Engelli, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü, İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı - Son Dakika


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