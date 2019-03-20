Son Dakika Haberleri: Dünya Down Sendromlular Günü Etkinliklerle Kutlanacak

Dünya Down Sendromlular Günü Etkinliklerle Kutlanacak

35 dakika önce

Üsküdar Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Dünya Down Sendromlular Günü Etkinliklerle Kutlanacak, System.String[]
Üsküdar Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler down sendromlu gençlerin görev aldığı ve bu yıl 3. yaşını kutlayan Tebessüm Kahvesi'nde düzenlenecek.

Okan Karacan'ın sunuculuğunu üstlendiği, Dünya Etnospor Konfederasyonu iş birliğiyle "Engelsiz Sanat" temasıyla yapılacak program, down sendromlu çocuklar ve ailelerini bir araya getirerek, sosyalleşme imkanı sağlamayı amaçlıyor.

Rapçi Eypio ile Doğukan Manço'nun da performans sergileyeceği programda ayrıca çocuklar için fotoğraf sergisi, keman resitali, ebru, kaligrafi, ahşap boyama, folklor gösterisi, mangala turnuvası, ok atma gibi etkinlikler de yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:32 Kaynak: AA

Okan Karacan, 21 Mart, Üsküdar Belediyesi, Güncel
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