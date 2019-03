Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kilis Özel Eğitim Eğitim Uygulama Merkezince "+1 Farkla 1 Günlük Down Cafe" projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Günleri Komisyonu koordinesinde, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.



Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir kafede yapılan etkinlik, down sendromlu çocukların hazırladıkları ürünlerden oluşan serginin gezilmesiyle başladı.



Daha sonra, Vali Recep Soytürk ve down sendromlu çocuklar tarafından kafenin açılışı gerçekleştirildi.



Burada müşterileri karşılayan çocuklar, aldıkları siparişleri teslim edip, kasada tahsilat yaptı.



Merkez Müdürü Mustafa Salcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların yoğun olduğu bölgedeki bir kafeyi bir günlüğüne "down kafe" olarak işleteceklerini söyledi.



Çocukların bu günü heyecanla beklediğini anlatan Salcan, "İleride çocuklarımızın iş hayatına atılmasının temelini bugünlerden atma gayreti içindeyiz. Etkinliklerimiz devam edecek. Artı 1 kromozomla bu bireylerimiz hayatın içinde." dedi.



Down sendromlu Müjgan Kaya da etkinlikten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.



Kahramanmaraş



Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 19 yaşındaki down sendromlu Ebubekir Sıddık Kaya'nın hayali, Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevlilerince, İlçe Emniyet Müdürlüğünden temin edilen polis kıyafeti giydirilerek gerçekleştirildi.



Siren çalarak Esentepe Mahallesi'ndeki eve gelen polis ekipleri, Kaya ve ailesini alıp, konvoy eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.



Kaya ve ailesi, burada İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık tarafından karşılandı. Telsiz konuşması yapan Kaya'ya, polis gömleği ve anahtarlık hediye edildi.



Daha sonra Kaya, yine polis aracıyla evine götürüldü.



Anne Gülhanım ve baba Duran Kaya, çocuklarının hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Şanlıurfa



Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Rehabilitasyon Şubesi ile Şanlıurfa Rehberlik Araştırma Merkezince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, down sendromlu çocuklar daha önce belirlenen lokanta ve mağazalarda müşterilere hizmet verdi.



İş yeri çalışanlarının yardımıyla müşterilerle ilgilenen ve sipariş alan çocuklar, farklı bir deneyim yaşadı.



Şube Müdürü Habip İpar, gazetecilere yaptığı açılamada, amaçlarının down sendromlu çocukların da farklı işler yapabildiklerini göstermek olduğunu söyledi.



Çocuklar da böyle bir etkinliğe katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.



Malatya



Malatya'da, Kredi Yurtlar Kurumu Hacı Hafize Özal Kız Yurdu öğrencileri "Özel Çocuklara Özel Bir Gün" etkinliği kapsamında, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, yurttaki etkinlikte, down sendromlu çocukların çok özel olduğunu belirtti.



Kayhan, daha sonra yurt öğrencileriyle bahçede "Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?" yazılı pankart açtı.



Öğrenciler, down sendromlu çocuklarla pasta keserek, sohbet etti.

