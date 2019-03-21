Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
10 dakika önce
Elazığ'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Elazığ
'da, 21 Mart
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kentteki bir alışveriş merkezinde, İl Jandarma
Komutanlığı ile Elazığ Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nca düzenlenen programda, down sendromlu çocuklar gösterileri sundu, şarkılar söyledi.
Jandarma ekipleri, özel günlerinde yalnız bırakmadıkları down sendromlu çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:18 Kaynak: AA
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