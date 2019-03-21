Son Dakika Haberleri: Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

10 dakika önce

Elazığ'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, System.String[]
Elazığ'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Kentteki bir alışveriş merkezinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Elazığ Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nca düzenlenen programda, down sendromlu çocuklar gösterileri sundu, şarkılar söyledi.

Jandarma ekipleri, özel günlerinde yalnız bırakmadıkları down sendromlu çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Jandarma, 21 Mart, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Yaşlılara, Sahte Para Verdiler Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek 4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:28:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]