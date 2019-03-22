Son Dakika Haberleri: Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

49 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ziyaret programı gerçekleştirildi.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ziyaret programı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ve beraberindekiler "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" nedeniyle Aydoğan ailesinin down sendromlu kızları 5 yaşındaki Sümeyye Aydoğan'ı evinde ziyaret etti.

Yay, Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden küçük kıza çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:41 Kaynak: AA

Van, 21 Mart, Muradiye, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bafra'da Kurulan Tesis, Tüm Türkiye'nin Fide İhtiyacını Karşılamaya Talip Tek Celsede Boşanan Sunucu Meltem Acet, Eşinden Rekor Tazminat Alacak Otelde Odasına Gizli Kamera Koyup Cinsel İlişki Görüntülerini Canlı Yayınladılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:30:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]