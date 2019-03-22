Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
49 dakika önce
Van'ın Muradiye ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ziyaret programı gerçekleştirildi.
Van
'ın Muradiye
ilçesinde 21 Mart
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ziyaret programı gerçekleştirildi.
Türk Kızılay
Muradiye Şube Başkanı Selçuk
Yay ve beraberindekiler "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" nedeniyle Aydoğan
ailesinin down sendromlu kızları 5 yaşındaki Sümeyye Aydoğan'ı evinde ziyaret etti.
Yay, Yenişehir
Mahallesi'nde ikamet eden küçük kıza çeşitli hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:41 Kaynak: AA
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