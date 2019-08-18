Son Dakika Haberleri: "Dünya duydu, Kılıçdaroğlu duymadı"
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"Dünya duydu, Kılıçdaroğlu duymadı"

58 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de olmadığı" ifadelerine ilişkin, "Bu durumun Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bilinmemesi siyaset hayatımız adına kaygı vericidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun " Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de olmadığı" ifadelerine ilişkin, "Bu durumun Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bilinmemesi siyaset hayatımız adına kaygı vericidir. Dünyanın duyduğunu Sayın Kılıçdaroğlu yine duymamıştır" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de olmadığı" yönündeki sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın duyduğunu Sayın Kılıçdaroğlu yine duymamıştır" diyerek, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden yana bir tutum sergilenmesinin siyasi ve ahlaki bir gereklilik olduğuna vurgu yaptı. Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:
"Sayın Kılıçdaroğlu partisinin il başkanları toplantısında 'Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Katar orada, bir tek devlet yok, Türkiye' şeklinde yine en temel bilgilerden yoksun bir açıklama yaptı. Vatandaşlarımız CHP Genel Başkanının dış politika konusunda benzer yanlışlarına daha önce de defalarca şahit oldu. Ancak bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilmez bir durumdur. Bir genel başkandan daha sorumlu açıklamalar beklemek tüm kamuoyunun hakkıdır. Türkiye, Nisan 2017'de Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisiyle Gaziantep firkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'de çalışmalar başlattı. Mayıs 2019'da Fatih, Haziran 2019'da Yavuz sondaj gemilerimizi Doğu Akdeniz'e göndererek hak ve menfaatlerimizin takipçisi olduk. Cumhurbaşkanımız sık sık Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi vurguluyor. Ordumuz bölgede ve deniz hudutlarımızda dünya basınına genişçe yansıyan başta 'Mavi Vatan' olmak üzere bir dizi başarılı tatbikat icra etti, kararlılığımız vurgulandı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bu güçlü duruşu, dost/hasım tüm taraflara belli edilmiştir. Bu durumun Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bilinmemesi siyaset hayatımız adına kaygı vericidir. Dünyanın duyduğunu Sayın Kılıçdaroğlu yine duymamıştır. Kılıçdaroğlu bilsin ya da bilmesin hükümetimiz Doğu Akdeniz'de gerek kendi ulusal hak ve menfaatlerimizi, gerekse KKTC'nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumaya devam edecek irade ve kararlılığa sahiptir, gerekli adımları atmayı sürdürecektir. Siyasilerin dış politika konularında farklı yaklaşımları olabilir. Ama her türlü yaklaşımın doğru yoruma dayanması esastır. Ayrıca ülkemiz hak ve menfaatlerinden yana bir tutum sergilenmesi siyasi ve ahlaki bir gerekliliktir."
(Derya Yetim/İHA)
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:50 Kaynak: İHA
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