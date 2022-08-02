Sanatçı Fatma Turgut konserine gelemeyen hayranına sürpriz yaptı - Son Dakika
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Sanatçı Fatma Turgut konserine gelemeyen hayranına sürpriz yaptı

02.08.2022 09:03
Sanatçı Fatma Turgut konserine gelemeyen hayranına sürpriz yaptı

Dünya Düzce Günleri çerçevesinde konser veren ünlü şarkıcı Fatma Turgut, konserine gelemeyen hayranı için sürpriz yaptı.

Dünya Düzce Günleri çerçevesinde konser veren ünlü şarkıcı Fatma Turgut, konserine gelemeyen hayranı için sürpriz yaptı. Ünlü sanatçı video konferans ile "Kübra" isimli hayranına "Değmesin Ellerimiz" adlı şarkıyı söyledi.

Her yılın ağustos ayının ilk haftası kutlanacak olan Dünya Düzce Günleri başladı. Düzce Belediyesinin koordinesindeki etkinliklerin açılışında ünlü sanatçı Fatma Turgut konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Turgut, şarkılarını konser alanını dolduran sevenleri için söyledi. Yoğun katılımın olduğu konseri cep telefonları ile ölümsüzleştiren vatandaşlar, Fatma Turgut'a şarkılarında tek ağızdan eşlik etti.

HAYRANINA SÜRPRİZ YAPTI

Konser alanını dolduran vatandaşlarla da sohbet eden Fatma Turgut, seyircilerden birinin telefonunu alarak konserine gelemeyen "Kübra" isimli hayranı ile video konferans yaptı. Fatma Turgut video konferans ile bağlandığı hayranına, "Durun durun küçük bir şok yaşıyor. Kübra hanım gerçekten küçük bir şok yaşıyor. Biz onu pekiştirelim" diyerek telefonu konser alanına çevirip "Değmesin Ellerimiz" şarkısını seslendirdi. Şarkıcı, binlerce kişinin eşlik ettiği şarkının ardından "Kübra" isimli hayranına teşekkür ederek şarkısını seslendirmeye devam etti. Düzcespor formasının hediye edildiği Fatma Turgut, Düzcespor'a 2. Lig'de başarılar diledi.

Dünya Düzce Günleri'nde 70-80-90'ların şarkılarını seslendiren Retrobüs grubu da konser verecek.

(Enes Bektaş - Selçuk Akyol - İHA)

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Kaynak: İHA

Fatma Turgut, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatçı Fatma Turgut konserine gelemeyen hayranına sürpriz yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanatçı Fatma Turgut konserine gelemeyen hayranına sürpriz yaptı - Son Dakika
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