Dünya Ebeler Günü Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından düzenlenen 'Dünya Ebeler Günü' etkinliği, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

ADÜZEM Uzaktan Eğitim Merkezi sosyal medya kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinliğe, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayten Taşpınar, Ebelik Bölümü öğretim elemanları, lisans ve lisansüstü ebelik öğrencileri ve Üniversitemiz dışı misafirler katıldı. Etkinlik, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayden Çoban ve ebelik öğrencileri adına Ebelik Öğrencisi Selin Su Yoca'nın açılış konuşması ile başladı. Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekiye Karaçam'ın moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta, Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Ebe Nesibe Üzel, Uluslararası Ebeler Federasyonunun (ICM) 2021 yılı Ebeler Günü Teması olan 'Verileri takip edin: Ebelere yatırım yapın' ve Anadolu Ebeler Derneği Öğrenci Temsilcisi Ebe Eda Nisa Kurtçu, 'Öğrenci Ebelik' konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Ebe Nesibe Üzel ve Anadolu Ebeler Derneği Öğrenci Temsilcisi Ebe Eda Nisa Kurtçu'ya teşekkür belgelerinin takdim edildiği etkinlik, katılımcıların iyi dilekleri ve ebeler günü mesajları ile son buldu. - AYDIN