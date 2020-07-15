Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin "bir kara gün" olarak anılacağını belirtti.

Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu darbe girişiminin ülkeye verdiği sosyal, siyasal ve ekonomik tahribatın çok büyük olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, Emperyalist güçlerin, FETÖ terör örgütü vasıtasıyla, yılları bulan kapsamlı plan ve hazırlıkları sonucu ülkemize yaşattıkları darbe girişimi, tarihimizde bir kara gün olarak anılacaktır. Türkiye'nin içinde ve dışındaki bütün terör grupları, emperyalizmin ve siyonizmin kucağında beslenmekte, korunmakta ve yönlendirilmektedir. İç işbirlikçi siyasi çıkarcı güçler de bu terör gruplarından beslenmektedir. FETÖ ve diğer terör örgütlerine aynı şekilde hamilik yapan emperyalizmi ve siyonizmi lanetliyoruz. Terör ve şiddet, en büyük insanlık suçudur. 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması için, birliğimize yönelen her türlü tuzak ve tehlikeyi doğru teşhis etmemiz en önemli vatandaşlık görevimizdir."

Fermani Altun, 15 Temmuz'da, canlarını siper eden halka şükranlarını sunarak, hayatını kaybeden şehitlere de Allah'tan rahmet diledi.