DÜNYA EHL-İ BEYT VAKFI ÜYELERİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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DÜNYA EHL-İ BEYT VAKFI ÜYELERİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

28.04.2022 21:19

DÜNYA Ehl-i Beyt Vakfı üyeleri, Eyüpsultan'daki vakıf binasında bir araya gelerek iftar yaptı.

DÜNYA Ehl-i Beyt Vakfı üyeleri, Eyüpsultan'daki vakıf binasında bir araya gelerek iftar yaptı.

DÜNYA Ehl-i Beyt Vakfı üyeleri, Eyüpsultan'da bulunan vakıf binasında bir araya gelerek iftar yaptı. Dernek Başkanı Fermani Altun'un ev sahipliğinde gerçekleşen programa yüzlerce vakıf üyesi katıldı. Düzenlenen iftar programında Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Program son olarak Bektaşileri Genel Temsilcisi Hüseyin Başar'ın okuduğu dua ile sona erdi.

Dernek Başkanı Fermani Altun, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı olarak bu sene 27'nci yılımızı doldurduk. Dünya Ehl-i Beyt Vakfı tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından, peygamber efendimizin yolunda, tüm Ehl-i Beytin kucaklaştığı çok önemli günler geçirdik dedi.

DÜNYA EHL-İ BEYT VAKFI ÜYELERİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
DÜNYA EHL-İ BEYT VAKFI ÜYELERİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
DÜNYA EHL-İ BEYT VAKFI ÜYELERİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
DÜNYA EHL-İ BEYT VAKFI ÜYELERİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
DÜNYA EHL-İ BEYT VAKFI ÜYELERİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

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Kaynak: DHA

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