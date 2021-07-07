Dünya Eko, Cambridge Consulting Service ile global iş ortaklığına imza attı - Son Dakika

Dünya Eko A.Ş. CEO'su Burcu KÖSEM ile Cambridge Consultant Services Kıdemli Ortağı Dr. Marwan SAMADİ ve Cambridge Consultant Services Türkiye Temsilcisi Cemalettin AKGÜL'ün hazır bulunduğu imza töreni Dünya Eko A.Ş. Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cambridge Consulting Services, küresel ölçekte birçok ülkede performans, üretkenlik ve etkinliklerini artırmak isteyen kuruluş ve şirketlere, en yeni yöntem, araç ve teknikler hakkında strateji, organizasyon, yönetim ve finans danışmanlığı hizmetleri sunuyor.

Dünya Süreli Yayınlar, Dünya Education, Dünya Ajans D, Dünya Store, Dünya Akademi, Dünya Basımevi, Dünya İyiliksağlıkolsun gibi markalarıyla müşterilerine hizmet vermekte olan ve Türkiye'nin saygın kurumları arasında haklı bir yer edinen Dünya Eko A.Ş, Cambridge Consulting Services'in uluslararası tecrübesi ile yüksek eğitimli ve deneyimli kadrolarından da destek alarak hizmet kalitesini artıracak.

Dünya Eko A.Ş, Cambridge Consulting Services iş ortaklığıyla Dünya Akademi kadrosunda bulunan sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşan eğitmen kadrosuna katkı sağlayarak, çevrimiçi ve yüz yüze eğitim hizmetlerini daha da geliştirerek eğitim sektöründeki katma değeri yükseltecek, 360 derece yönetim danışmanlığı verecek.

Güçlü yerel bilgi birikimi sayesinde özel tasarladığı eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle kurumlara destek veren Dünya Akademi, Cambridge Consulting Services ile imzaladığı anlaşmayla eğitim ve danışmanlık hizmetlerini uluslararası standartlarda sunacak.