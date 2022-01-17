Dünya Ekonomik Forumu "2022 Davos Gündemi" çevrim içi toplantıları başladı - Son Dakika

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantıları dünya genelinden siyasetçi, akademisyen, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi ortamda başladı.

İsviçre'nin Davos kasabasında 17-21 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan ve "Davos Zirvesi" olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle 2022 yazına ertelenmişti.

WEF yöneticileri, geçen yıl olduğu gibi Davos Zirvesi'ne alternatif olarak sanal ortamda dünyanın etkili siyasi ve iş dünyası liderlerini bir araya getirmek üzere "2022 Davos Gündemi" oturumları düzenlenmesine karar verdi.

Ana teması, "Dünyanın durumu" olarak belirlenen Davos Gündemi toplantılarına, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi isimler ana konuşmacı olarak katılacak.

Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği damga vuracak

WEF'ten yapılan açıklamada, "2021 Davos Gündemi" oturumlarında ağırlıklı olarak küresel Kovid-19 salgını, küresel ekonominin durumu, aşı eşitsizliği, iklim değişikliği, Dördüncü Sanayi Devrimi'nde teknolojik iş birliği ve enerji başlıklarının çeşitli etkinliklerde ele alınacağı bildirildi.

WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab, toplantıların ana temasına ilişkin "Herkes, 2022'de Kovid-19 salgınının ve onun beraberinde getirdiği krizlerin nihayet gerilemeye başlayacağını umuyor. Ancak iklim değişikliğinden güveni ve sosyal uyumu yeniden inşa etmeye kadar büyük küresel zorluklar bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıların ilk gününde TSİ 13.00'te konuşacak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Schwab'ın sorularını da cevaplayacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci de bugünkü konuşmacılar arasında yer alacak.

"2022 Davos Gündemi" toplantıları, 21 Ocak'ta sona erecek.

2021'de 2 kez iptal edilmişti

"Davos Zirvesi" olarak bilinen forumun, Kovid-19 nedeniyle 2021'de Singapur'da yapılacağı açıklanmış, salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle toplantı 2 kez iptal edilmişti.

WEF, 25-29 Ocak 2021'de yaklaşık 70 ülkeden 1500'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla çevrim içi ortamda, "2021 Davos Gündemi" adıyla etkinlik düzenlemişti.

Davos Zirvesi, 1971'den bu yana her yıl ocakta Davos'ta düzenleniyordu.