Dünya Ekonomik Forumu başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Ekonomik Forumu başladı

23.05.2022 13:50

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başladı.

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başladı.

WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab, Ocak 2020'den bu yana ilk kez yapılabilen Zirve'nin temasının, "Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet politikaları ve iş dünyası stratejileri" olarak belirlendiğini anımsattı.

Davos'ta bu yıl Rusya- Ukrayna savaşı dahil dört ana konuya odaklanacaklarını aktaran Schwab, salonda bulunan katılımcıları ayağa kalkıp Ukrayna için alkışa davet etti.

Schwab, diğer ana başlıkların Kovid-19 salgını, iklim değişikliği ve küresel ekonominin geleceği olacağını belirtti.

Yüksek küresel enflasyon vurgusu

Küresel ekonominin geleceğinden büyük endişe duyduklarını dile getiren Schwab, dünya genelindeki yüksek enflasyona dikkati çekti.

Ekonomideki gidişatın sonucu yüz milyonlarca insanın fakirleşebileceği uyarısını yapan Schwab, "Muhtemelen on milyonlarca insan da açlıktan ölecek. Bu konular hakkında hepimiz gerçekten endişe duymalıyız." dedi.

Schwab, Davos Zirvesi'nin başarılı geçeceğinden emin olduğunu söyledi.

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı gaddarca"

Ev sahibi ülke adına konuşan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis ise dünya Kovid-19 salgını ile mücadele ederken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını belirtti.

Cassis, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının "gaddarca" olduğunun ve Rusya'nın uluslararası hukuku ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğinin altını çizdi.

Rusya'yı en güçlü şekilde kınadıklarını kaydeden Cassis, ayrıca bu ülkeye karşı bir dizi yaptırım kararları aldıklarını ifade etti.

"Rusya'nın Savaş Suçları Evi"

Ukrayna saldırısı nedeniyle bu yıl Rusya'nın davet edilmediği Davos'ta, geçen yıllarda Rus siyasetçi ve iş insanlarının uğrak noktası olan "Rus Evi"nin ismi ise "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" olarak değiştirildi.

Ukraynalı sanatçılar tarafından ismi değiştirilen binanın değişik yerlerine "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" yazısı asıldı.

En son Ocak 2020'de 50'ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen forum, Kovid-19 salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti.

Tarihte ilk kez ocak dışında yapılan ve 26 Mayıs'ta sona erecek foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılıyor.

Dünya Ekonomik Forumu başladı
Dünya Ekonomik Forumu başladı
Dünya Ekonomik Forumu başladı
Dünya Ekonomik Forumu başladı

YORUMLAR
500
Dünya Ekonomik Forumu başladı Dünya Ekonomik Forumu başladı Dünya Ekonomik Forumu iki yıl aranın ardından İsviçre'de başlıyor Dünya Ekonomik Forumu iki yıl aranın ardından İsviçre'de başlıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Ekonomik Forumu başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:42 Davos'ta gerçekleşen gösterilere katılan milyoner isimlerden şaşırtan çağrı: Bizden daha çok vergi alın
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 20:04:08. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Ekonomik Forumu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement