Dünya Ekonomik Forumu: Fırsat eşitliği ülke ekonomileri için de faydalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Ekonomik Forumu: Fırsat eşitliği ülke ekonomileri için de faydalı - Son Dakika

Dünya Ekonomik Forumu: Fırsat eşitliği ülke ekonomileri için de faydalı

6 saat önce

Dünya Ekonomik Forumu, fırsat eşitliğinin sadece bir hak olmakla kalmayıp aynı zamanda ülke ekonomileri için de yararlı olduğuna işaret etti.

Dünya Ekonomik Forumu: Fırsat eşitliği ülke ekonomileri için de faydalı, System.String[]

Dünya Ekonomik Forumu, fırsat eşitliğinin sadece bir hak olmakla kalmayıp aynı zamanda ülke ekonomileri için de yararlı olduğuna işaret etti.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Ekonomik Forumu tarafından bu yıl ilk kez "Küresel Sosyal Hareketlilik Endeksi" başlıklı rapor yayımlandı.

Kişinin, ailesiyle karşılaştırıldığında hayatında "yukarı" veya "aşağı" yönlü değişimi tanımlayan, daha çok bireyin ailesinden daha iyi bir hayat kurabilmesi fırsatına işaret eden "sosyal hareketliliğin" ele alındığı raporda değerlendirilen 82 ülkenin hükümetine, sadece hak olduğu için değil ekonomilerine de fayda getirdiğinden fırsat eşitliğini sağlamaları tavsiye edildi.

Ülkelerin, kişilerin ekonomik statülerini yükseltmelerine yardımcı olma konusunda kuzey Avrupa ülkeleri ile Avrupa'daki diğer ülkelerden ders çıkarılabileceğine işaret edilen raporda, Çin ve ABD gibi ülkelerin de sosyal hareketliliği artırarak milyarlar kazanabileceği belirtildi.

Raporda, "Eşitsizlik kemikleşti, muhtemelen teknolojik değişimin ve yeşil dönüşüm girişimlerinin var olduğu bir çağda daha da kötüye gidecek." ifadesi kullanıldı.

Dünya Ekonomik Forumunun raporunda 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede fırsat eşitliğinde 80 puandan fazla alan Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç ve İzlanda ilk beşte yer alırken, ABD 27'nci, Rusya 39'uncu ve Çin 45'inci sıraya yerleşti.

Forumdan yapılan açıklamada, sosyal hareketlilikte 10 puanlık artış sağlanması durumunda bir ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının 2030 yılına kadar yüzde 4,4 artacağına, bunun da ülkeye yatırım gibi sosyal faydalar getireceğine işaret edildi.

Dünya Ekonomik Forumu yetkilisi Saadia Zahidi, raporda, hükümetlerin, maaşları, çalışma kalitesini ve hayat boyu öğrenme sistemini destekleme yoluyla sosyal hareketliliği artırarak en büyük ilerlemeyi kaydedebileceği sonucuna ulaşıldığını söyledi.

Zahidi, endeksi bir uyarı işareti veya kemikleşmiş fırsat eşitsizliğine yönelik eğilimlere çözüm olarak gördüğünü dile getirdi.

Cenevre, İsviçre, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres: Libyalı taraflardan oluşan askeri komite Cenevre'de toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:40:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Ekonomik Forumu: Fırsat eşitliği ülke ekonomileri için de faydalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]