Üye Girişi
Dünya Ekonomik Forumu'nda Kovid-19'un geleceği konuşuldu - Son Dakika

Dünya Ekonomik Forumu'nda Kovid-19'un geleceği konuşuldu

17.01.2022 16:52
Dünya Ekonomik Forumu'nda Kovid-19'un geleceği konuşuldu

Sağlık uzmanları, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantıları kapsamında Kovid-19 salgınının geleceği ve salgın sonrası yeni normal konularını masaya yatırdı.

Sağlık uzmanları, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantıları kapsamında Kovid-19 salgınının geleceği ve salgın sonrası yeni normal konularını masaya yatırdı.

Gazeteci Francine Lacqua'nın yönettiği "Kovid-19: Sırada ne var?" konulu panelde Kovid-19 aşı üreticisi firmalardan Moderna'nın Üst Yöneticisi Stephane Banchel, Salgına Hazırlık ve Yenilik Koalisyonu (CEPI) Direktörü Richard Hatchett, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Annelies Wilder-Smith, konuşmacı olarak yer aldı.

"Salgının bitmesi, düzen bozmadan varlık sürdürmesidir"

Fauci, insanlığın tarihte tamamen imha edebildiği tek salgın hastalığın çiçek olduğunun ve Kovid-19'un bu şekilde bitmeyeceğinin altını çizerek "Bu virüsün yok olması, virüsün ülkenizde değil ama bir yerlerde mutlaka var olması şeklinde gerçekleşecek. Tıpkı polio salgınının ABD ve birçok gelişmekte olan ülkede yok olması fakat hala virüsün var olması gibi." dedi.

Fauci, Kovid-19'u bitirmek için virüsün kontrol altına alınmasına odaklanmak gerektiğini vurgulayarak "Bana göre salgının bitmesi, virüsün tamamen yok olmaktan ziyade toplumsal olarak düzen bozmadan varlık sürdürmesidir." ifadesini kullandı.

"Omicron için özel aşı üzerinde çalışıyoruz"

Moderna Üst Yöneticisi Banchel de mevcut Kovid-19 aşılarının virüsün Omicron varyantına etkililiğine dair konuştu.

Güçlendirici doz aşıların Omicron'a karşı bağışıklıkta önemli olduğunu saptadıklarını belirten Banchel, "Şu an 2022'nin sonuna doğru aşılarımızı nasıl güncelleyeceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Uzmanlarımız aşılara ek olarak ne konulması gerektiği üzerinde çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Banchel, "Şu an Omicron için özel aşı üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Aşının üretimi bitmek üzere ve önümüzdeki haftalarda klinik deneylerine başlanacak. Deneye ilişkin verileri en kısa zamanda paylaşmayı planlıyoruz." dedi.

"Omicron son varyant olmayacak"

Prof. Wilder-Smith de Kovid-19'un evrilme sürecine ilişkin, "Omicron son varyant olmayacak. Hatta çok yüksek ihtimalle yeni bir varyant da ortaya çıkacaktır. Bu varyantın ne zaman ve nerede çıkacağı, en önemlisi şimdiki varyanttan daha tehlikeli olup olmayacağını bilmiyoruz." diye konuştu.

Salgınların evrilme sürecine göre yeni Kovid-19 varyantının daha az tehlike arz edebileceği ihtimalini de hatırlatan Wilder-Smith, "Virüsün giderek bulaş oranının arttığı fakat ağır hastalıklara daha az yol açtığı bir döneme girebiliriz." ifadelerini kullandı.

2022'de küresel salgının etkilerinin hafifleyeceğini öngören CEPI Direktörü Hatchett, "Kovid-19'a dair denge durumuna geleceğiz. Özellikle Omicron sonrası birçok ülkede yeni varyantların ortaya çıkmasıyla salgında daha sakin bir döneme girebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hatchett, uzun dönemde Kovid-19'un grip salgını gibi hareket etmesini beklediğini belirterek "Kovid-19'un yeniden pandemi haline gelme kapasitesi yüksek. Bu durum hepimiz için endişe verici olmalıdır." dedi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dünya Ekonomik Forumu, Omicron, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Ekonomik Forumu'nda Kovid-19'un geleceği konuşuldu - Son Dakika


4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
İmam, Sezen Aksu üzerinden hilafet çağrısı yaptı: O makamı geri istiyoruz arkadaş İmam, Sezen Aksu üzerinden hilafet çağrısı yaptı: O makamı geri istiyoruz arkadaş         
16:23
Hakkari'den kahreden haber! Kahraman Mehmetçik Ayberk Soyutemiz, silah kazasında şehit düştü Hakkari'den kahreden haber! Kahraman Mehmetçik Ayberk Soyutemiz, silah kazasında şehit düştü         
16:13
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Nişan törenindeki tavuklu pilav 91 kişiyi zehirlemiş Nişan törenindeki tavuklu pilav 91 kişiyi zehirlemiş         
15:00
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17

Son Dakika Haberleri
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
16:31 Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi
16:16 Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL
16:09 Uzmanları ayağa kaldıran yöntem! Tavuk etine soğuk algınlığı şurubu dökerek pişiriyorlar
16:06 Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular
15:50 Yerli hamsi tezgahlara pahalı çıktı: Kilosu 50 liradan satılıyor
15:43 Simit tezgahını çalmak için kafasına siyah poşet taktı! Simitçi: Tekrar alacak gücüm yok
15:36 Zülfü Livaneli'den, Minik Serçe'ye destek: Haksız saldırı saldıranı küçültür, Sezen'i daha da büyütür
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 16:59:57. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Ekonomik Forumu'nda Kovid-19'un geleceği konuşuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement