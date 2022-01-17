Dünya Ekonomik Forumu'nda Kovid-19'un geleceği konuşuldu - Son Dakika

Sağlık uzmanları, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantıları kapsamında Kovid-19 salgınının geleceği ve salgın sonrası yeni normal konularını masaya yatırdı.

Gazeteci Francine Lacqua'nın yönettiği "Kovid-19: Sırada ne var?" konulu panelde Kovid-19 aşı üreticisi firmalardan Moderna'nın Üst Yöneticisi Stephane Banchel, Salgına Hazırlık ve Yenilik Koalisyonu (CEPI) Direktörü Richard Hatchett, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Annelies Wilder-Smith, konuşmacı olarak yer aldı.

"Salgının bitmesi, düzen bozmadan varlık sürdürmesidir"

Fauci, insanlığın tarihte tamamen imha edebildiği tek salgın hastalığın çiçek olduğunun ve Kovid-19'un bu şekilde bitmeyeceğinin altını çizerek "Bu virüsün yok olması, virüsün ülkenizde değil ama bir yerlerde mutlaka var olması şeklinde gerçekleşecek. Tıpkı polio salgınının ABD ve birçok gelişmekte olan ülkede yok olması fakat hala virüsün var olması gibi." dedi.

Fauci, Kovid-19'u bitirmek için virüsün kontrol altına alınmasına odaklanmak gerektiğini vurgulayarak "Bana göre salgının bitmesi, virüsün tamamen yok olmaktan ziyade toplumsal olarak düzen bozmadan varlık sürdürmesidir." ifadesini kullandı.

"Omicron için özel aşı üzerinde çalışıyoruz"

Moderna Üst Yöneticisi Banchel de mevcut Kovid-19 aşılarının virüsün Omicron varyantına etkililiğine dair konuştu.

Güçlendirici doz aşıların Omicron'a karşı bağışıklıkta önemli olduğunu saptadıklarını belirten Banchel, "Şu an 2022'nin sonuna doğru aşılarımızı nasıl güncelleyeceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Uzmanlarımız aşılara ek olarak ne konulması gerektiği üzerinde çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Banchel, "Şu an Omicron için özel aşı üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Aşının üretimi bitmek üzere ve önümüzdeki haftalarda klinik deneylerine başlanacak. Deneye ilişkin verileri en kısa zamanda paylaşmayı planlıyoruz." dedi.

"Omicron son varyant olmayacak"

Prof. Wilder-Smith de Kovid-19'un evrilme sürecine ilişkin, "Omicron son varyant olmayacak. Hatta çok yüksek ihtimalle yeni bir varyant da ortaya çıkacaktır. Bu varyantın ne zaman ve nerede çıkacağı, en önemlisi şimdiki varyanttan daha tehlikeli olup olmayacağını bilmiyoruz." diye konuştu.

Salgınların evrilme sürecine göre yeni Kovid-19 varyantının daha az tehlike arz edebileceği ihtimalini de hatırlatan Wilder-Smith, "Virüsün giderek bulaş oranının arttığı fakat ağır hastalıklara daha az yol açtığı bir döneme girebiliriz." ifadelerini kullandı.

2022'de küresel salgının etkilerinin hafifleyeceğini öngören CEPI Direktörü Hatchett, "Kovid-19'a dair denge durumuna geleceğiz. Özellikle Omicron sonrası birçok ülkede yeni varyantların ortaya çıkmasıyla salgında daha sakin bir döneme girebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hatchett, uzun dönemde Kovid-19'un grip salgını gibi hareket etmesini beklediğini belirterek "Kovid-19'un yeniden pandemi haline gelme kapasitesi yüksek. Bu durum hepimiz için endişe verici olmalıdır." dedi.