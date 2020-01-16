Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenleneceği Davos'ta oda fiyatları tavan yaptı

Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenleneceği Davos'ta otel ve kiralık daire fiyatları tavan yaptı. Üç yataklı bir dairenin gecelik fiyatı 16 bin Frank'a (yaklaşık 97 bin lira) yükseldi.



İsveç'in Davos kasabasında bu yıl 50'ncsi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları nedeniyle otel ve kiralık ev fiyatları tavan yaptı. Üç yataklı bir daire için gecelik 16 bin Frank yani yaklaşık 97 bin lira ücret isteniyor. Kapalı otopark fiyatları ise 1 gün için bin 200 Frank yani yaklaşık 7 bin lirayı buluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın WEF'e katılacağını açıklanmasının ardından fiyatların yükseldiği ifade ediliyor.



Davos ve çevresindeki tatil evlerini kiraya veren emlakçılar, yılın 8 ayında elde ettikleri kazancı WEF döneminde bir haftada elde ettiklerini belirtti. Emlakçılar talebin çok olduğunu, bu nedenle de fiyatların yükseldiğini ifade etti.



Davos kasabasında toplam 14 bin yatak kapasiteli çok sayıda otel bulunuyor. WEF nedeniyle tatil evlerinde fiyatlar 22 kat artarken otel fiyatları da bir o kadar yükseldi.



Dünya Ekonomik Forumu, Davos'ta 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek. - DAVOS