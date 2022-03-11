Dünya Ekonomik Forumu, Rusya ile bütün ilişkilerini dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Ekonomik Forumu, Rusya ile bütün ilişkilerini dondurdu

11.03.2022 00:51
Dünya Ekonomik Forumu, Rusya ile bütün ilişkilerini dondurdu

Dünyaca tanınmış iş insanları ve siyasetçileri bir araya getiren Dünya Ekonomi Forumu (WEF), Ukrayna'ya saldırılarından ötürü Rusya ile bütün ilişkilerini dondurma kararı aldı.

Dünyaca tanınmış iş insanları ve siyasetçileri bir araya getiren Dünya Ekonomi Forumu (WEF), Ukrayna'ya saldırılarından ötürü Rusya ile bütün ilişkilerini dondurma kararı aldı.

İsviçre merkezli WEF'ten yapılan yazılı açıklamada, alınan kararla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, forumun bütün etkinliklerine katılımının yasaklandığı bildirildi.

Buna karşın forumun, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların bitmesi durumunda taraflar arası arabulucu rolü oynayabileceği kaydedildi.

Politiko gazetesine demeç veren WEF'in sözcüsü Amanda Russo, "Yaptırıma uğrayan hiçbir kimseyle ilişki içinde olmayacağız ve Rus varlıklarıyla ilişkilerimizi dondurduk." açıklamasında bulundu.

Putin ve eski Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev 2007'den 2021'e kadar WEF zirvesinde 5 defa ağırlanmıştı.

YORUMLAR
500
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil Biden'dan Putin'e enflasyon suçlaması Biden'dan Putin'e enflasyon suçlaması

Vladimir Putin, Ekonomi, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Ekonomik Forumu, Rusya ile bütün ilişkilerini dondurdu - Son Dakika


Son Dakika
00:45 48 yaşındaki adam, cami çıkışı zihinsel engelli genç tarafından öldürüldü
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 00:57:16. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Ekonomik Forumu, Rusya ile bütün ilişkilerini dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement