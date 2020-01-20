Dünya Ekonomik Forumu yarın başlıyor - Son Dakika

İsviçre'nin Davos kasabasında her yıl düzenlenen ve bu yıl 50'cisi gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yarın başlıyor.



Bu yıl 50'cisi gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında yarın başlıyor. 21-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirveye dünyanın 100'e yakın ülkesinden ekonomi, siyaset, iş dünyası, akademisyen ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu 3 binin üzerinde temsilci katılacak.



Zirvenin teması "Sürdürülebilir kalkınma hedefleri" olarak belirlenirken, zirvede 175 toplantı canlı olarak yayınlanacak. Sahasında dünyaca ünlü 677 konuşmacı, "Adil Ekonomi", "Daha iyi iş piyasası", "Sağlıklı gelecekler", "Gelecek için iş imkanları", "yararlı teknoloji", "Jeopolitiği ötesinde" ve "Dünyayı kurtarmak" gibi ana başlıklarda konferans verecek.



Türkiye'yi bu yıl Davos zirvesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in temsil etmesi bekleniyor. - DAVOS