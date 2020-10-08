Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısı ertelendi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2021'in Ocak ayında yapılması planlanan yıllık toplantının 18-21 Mayıs'ta İsviçre'nin Luzern Bürgenstock bölgesinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Her yıl Ocak ayında İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarının yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiği, 18-21 Mayıs 2021'de İsviçre'nin Luzern Bürgenstock bölgesinde yapılacağı duyuruldu. WEF tarafından yapılan açıklamada, 26-29 Ocak arasında yapılması planlanan yıllık toplantıların Mayıs 2021'de yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Toplantı, katılımcılar ve ev sahibi topluluğun sağlık ve güvenliği garanti altına alınmasına yönelik tüm koşullar mevcut olduğu sürece gerçekleştirilecektir" denildi.

Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor. Dünya Ekonomik Forumu, 2022'deki yıllık toplantısında Davos'a geri dönmeyi planlıyor.

(Mehmet Koca/İHA)