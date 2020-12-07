Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi 2021'de Davos yerine Singapur'da düzenlenecek - Son Dakika

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi'nin 2021 yılında Singapur'da düzenleneceği açıklandı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan açıklamada, Davos'ta gerçekleşmesi planlanan zirvenin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'de Singapur'da yapılmasına karar verildiği belirtildi. Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve başkanı Klaus Schwab, "2021 yıllık toplantısı, iş dünyası, hükümet ve sivil toplum liderlerinin küresel pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze buluşacağı bir yer olacak. Güveni yeniden inşa etmek ve 2020'de ortaya çıkan fay hatlarını ele almak için kamu-özel sektör iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" dedi.

Korona virüs salgınıyla mücadelede başarılı olan Singapur'da pandeminin başından bu yana toplam 58 bin 260 vaka kayıtlara geçti, 29 kişi ise hayatını kaybetti. - CENEVRE