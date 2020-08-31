Dünya ekonomilerini etkileyen Korona virüs İscehisar'ı pas geçti

Afyonkarahisar'ın yaklaşık 25 nüfuslu İscehisar ilçesi yaptığı doğal taş ihracatı ile dünyada adından söz ettirmeye devam ederken, ilçenin Belediye Başkanı Ahmet Şahin, 2020'nin ilk 7 ayında ihracatı 180 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını kaydederek, "Pandemi dünyayı etkiledi, ama bizim ihracatımızı etkilemedi. Fabrikalarımızda üretim arttı, 2 vardiya 3 vardiyalara çıkarıldı, ihracatta ciddi bir patlama var" dedi.

Afyonkarahisar merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki İscehisar ilçesi ihracatı ile Türkiye ile birlikte dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. 2019 yılında kentin 360 milyon dolar ihracatının yarısından fazlası nüfusu 25 bine yakın olan bu ilçeden yapıldı. 2020 yılında ise ilk 7 ayda ilçedeki ihracat rakamları 180 milyon doları aştı.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ihracatta noktasında İscehisar'ın sadece Türkiye değil dünya tarafından tanındığını kaydederek, "İscehisar ilçemiz kendi ölçeğinde 25 bin nüfusa sahip bir ilçe olmasına rağmen ihracat noktasında Türkiye'de ve dünyada sayılı ilçelerden biri. Biz ilçe olarak ekonomisi ve ihracatı ile büyük bir ilçeyiz. 2019 yılında Afyonkarahisar'ın ihracatı 360 milyon dolar bunun yüzde 55'i maden sektörünün ihracatı yani İscehisar'ın ihracatı. 2020 yılında ise ilçemizin ihracatı 180 milyon dolar. Normalde İscehisar 2019 yılında 200 milyon dolar ihracat yapmış gibi görünüyor ama birde ihraç kayıtlı kesilen faturalar var, bu ihraç kayıtlı faturalar saydığımız zaman 300 milyon dolara yakın ihracatımız var. İlçemizde küçük büyük 870'e yakın iş yeri ve atölyemiz var" dedi.

"Türkiye ekonomisine geçen yıla oranla daha yüksek noktada katkıda bulunacağız"

Şahin, Korona virüs (Covit-19) pandemesi sürecinde de ilçenin ihracatının devam ettiğini ve adeta bir patlamanın yaşandığını dile getirdi. İscehisar'da mermer üzerine çalışan tesislerin üretimini arttırdığını dile getiren Başkan Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın 117 ülkesine ihracat yapıyoruz. Mermerin en küçük parçasını bile değerlendiriyoruz.

2020 yılından umutluyuz. Pandemi dünyayı etkiledi ama bizim ihracatımızı ve çalışmalarımızı etkilemedi. Bu sıkıntılar rağmen fabrikalarımızda üretim arttı, 2 vardiya 3 vardiyalara çıkarıldı. İhracatta ciddi bir patlama var. İnşallah döviz getirisi noktasında Türkiye ekonomisine yıl sonu itibari ile geçen yıla oranla daha yüksek noktada katkıda bulunacağız." - AFYONKARAHİSAR