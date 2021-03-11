Dünya ekonomisi küçüldü Türkiye büyüdü - Son Dakika

Dünya ekonomisi küçüldü Türkiye büyüdü

11.03.2021 12:17

Türkiye'de ilk korona virüs vakası 11 Mart 2020'de görüldü.

Türkiye'de ilk korona virüs vakası 11 Mart 2020'de görüldü. Çin'in Vuhan şehrinden çıkıp bütün dünyaya yayılına koronanın dünya ekonomilerine maliyeti trilyonlarca doları buldu. Öyle ki, salgının ekonomik sonuçları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz olarak kayıtlara geçti. Salgın, Türkiye ekonomisini de derinden etkiledi. Salgının ilk günlerinde insanlar marketleri yağmalarken gıda maddelerinin fiyatları aşırı taleple yükseldi. İş yerlerinde uzaktan çalışma sistemine geçilirken eğitim evlere taşındı. Salgından en çok AVM ve yeme içme sektörü olumsuz etkilendi. Restoranlar, kafeler, müzeler, dershaneler, kurslar, alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, kahvehaneler, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor salonları, konser mekanları ve düğün salonları geçici süreliğine kapatıldı. Sektörlerin çoğu olumsuz etkilenirken bunları en aza indirmek için birçok düzenlemeye gidildi ve destek paketleri açıklandı.

Bu dönemde vergiler düşürüldü, ertelendi ya da kaldırıldı. İşverenlere destek verilip işten çıkarma yasağı getirildi. Esnafa, turizme kısacası reel sektöre verilen desteklerin etkisiyle Türkiye ekonomisi, bu süreci Covid-19'a rağmen az hasarla atlattı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin etkisiyle ekonomi yeniden ivme kazandı. Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 1,8 büyürken OECD ülkeleri arasında yüzde 5,9 ile pozitif büyüme kaydeden tek ülke oldu. G20 ülkeleri arasında ise Çin'den sonra ikinci sıraya yerleşti. Türkiye salgına rağmen emin adımlarla ilerlerken OECD, Türkiye'nin 2021 büyüme beklentisini ikiye katladı ve yüzde 5,9'a yükseltti.

Türkiye geçen yılının tamamında 169,5 milyar dolar ihracatla hedeflerini de aştı. Son üç aydır üst üste rekora imza atan ihracatçılar, yıl sonu hedefini 200 dolara çıkardı.

Dünyada hastanelerin koridorları inleyen hastalarla dolarken Türkiye peş peşe açılan şehir hastaneleriyle dünyaya örnek oldu.

Türkiye'nin tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracatı geçen yıl 21 kat artarak 245milyon dolar oldu. Tıbbi maskelere en fazla talep Almanya, Fransa, Libya, Çin ve Romanya'dan geldi.

Türkiye otomotiv pazarında da Avrupa'dan pozitif ayrıştı. Avrupa'da 2020'de satışlar düştü, Türkiye'de arttı. Otomobil satışları, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57,5 artarak 610 bin 109 oldu. Salgından etkilenen esnaf ve şirketler başta olmak üzere borç yapılandırmalarla verilen toplam destek ve teşvikler 311 milyar lirayı buldu.

Salgın döneminde en çok büyüyen işyerleri ise maske üreticileri, marketler, e ticaret sektörü, kargo ve lojistik firmaları büyüdü.

(İHA)

Dünya ekonomisi küçüldü Türkiye büyüdü
Dünya ekonomisi küçüldü Türkiye büyüdü
Dünya ekonomisi küçüldü Türkiye büyüdü
Dünya ekonomisi küçüldü Türkiye büyüdü

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya ekonomisi küçüldü Türkiye büyüdü - Son Dakika


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