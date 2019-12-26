Dünya ekonomisinde durgunluk tehdidi sürüyor: Uluslararası ekonomi kuruluşları 2020 için karamsar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya ekonomisinde durgunluk tehdidi sürüyor: Uluslararası ekonomi kuruluşları 2020 için karamsar - Son Dakika Dünya

Dünya ekonomisinde durgunluk tehdidi sürüyor: Uluslararası ekonomi kuruluşları 2020 için karamsar

6 saat önce

Uluslararası ekonomi kuruluşları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının bitmesi yolunda umutların artmasına rağmen dünya ekonomisinde durgunluk tehdidinin sürdüğü uyarısında bulunuyor.

Dünya ekonomisinde durgunluk tehdidi sürüyor: Uluslararası ekonomi kuruluşları 2020 için karamsar, System.String[]

Uluslararası Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kuruluşları, ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşlarının" bitmesi yolunda umutların artmasına rağmen dünya ekonomisinde durgunluk tehdidinin sürdüğü uyarısında bulunuyor.


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Başekonomisti Laurence Boone, 2009 yılındaki ekonomik durgunluktan bu yana dünya ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,9 ile en düşük seviyede büyüme gerçekleştireceğine dikkati çekerek, "endişe verici bir dönemin içindeyiz" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:57 
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