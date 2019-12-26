Dünya ekonomisinde durgunluk tehdidi sürüyor: Uluslararası ekonomi kuruluşları 2020 için karamsar

Uluslararası Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kuruluşları, ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşlarının" bitmesi yolunda umutların artmasına rağmen dünya ekonomisinde durgunluk tehdidinin sürdüğü uyarısında bulunuyor.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Başekonomisti Laurence Boone, 2009 yılındaki ekonomik durgunluktan bu yana dünya ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,9 ile en düşük seviyede büyüme gerçekleştireceğine dikkati çekerek, "endişe verici bir dönemin içindeyiz" dedi.