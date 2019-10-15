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Dünya el yıkama etkinliği

30 dakika önce

Sağlık Bakanlığı tarafından "15 Ekim Dünya El Yıkama Günü" dolayısıyla Karapınar'da doğru el yıkama teknikleri anlatıldı.

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Sağlık Bakanlığı tarafından "15 Ekim Dünya El Yıkama Günü" dolayısıyla Karapınar'da doğru el yıkama teknikleri anlatıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Seda Özçelik, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde el hijyeninin önemini anlattı.

Dr. Özçelik, "Sağlığımızı korumak için ellerimizin temiz olması gerekir. Ellerimizin temizliği sağlığımız için çok önemlidir. Birçok hastalık ellerimizden bize, ailemize ve arkadaşlarımıza geçebilir." dedi.


Sağlık ekipleri öğrencilere doğru el yıkama şeklini uygulamalı olarak anlatırken, katılımcılara el yıkama yönteminin anlatıldığı kitapçıklar dağıttı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Sağlık Bakanlığı, Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:49 Kaynak: AA
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