Dünya El Yıkama Günü - Son Dakika

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlknur Yavuz, bir pandemi sırasında virüsün yayılmasını önlemenin en ucuz, kolay ve önemli yollarından birinin ellerin sabun ve suyla sık sık yıkanması olduğunu bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) tarafından 15 Ekim'in "Dünya El Yıkama Günü" ilan edildiğini belirtti.

İlk olarak 2008'de kutlanan bu günde, çocukların hijyen konusunda bilgilendirilmelerinin hedeflendiğini kaydeden Yavuz, sadece el yıkamakla her yıl 1 milyon çocuğun hayatının kurtulabileceğine dikkati çekti.

Yavuz, çocukların ellerini sık sık ve doğru yıkamadıklarında başta koronavirüs, grip olmak üzere Hepatit A, ishal ve tüberküloz gibi birçok hastalığa yakalandığın ve hastalığı diğer insanlara da hızlıca yaydığına işaret eden Yavuz, tüm çabalara ve farkındalık çalışmalarına rağmen dünyada el yıkamanın, istenildiği kadar yaygın bir alışkanlık haline getirilemediğini kaydetti.

Yavuz, tüm dünyanın şu anda mücadele ettiği Kovid-19 hastalığının, virüs içeren balgam gibi maddeler ya da damlacıklarla göz, burun ya da boğaz yoluyla vücuda girdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"En sık görülen yayılma biçiminde eller aracı durumdadır. Eller aynı zamanda virüsün bir kişiden diğerine geçmesinde de başlıca aracı durumundadır. Bir pandemi sırasında virüsün yayılmasını önlemenin en ucuz, kolay ve önemli yollarından biri, ellerin sabun ve suyla sık sık yıkanmasıdır. Virüs ellerdeki tüm izlerinden kurtulmak için alelacele suyla çalkalama veya ovuşturma yetmez. Ellerinizi akan suyla ıslatın ve tamamını kapsayacak kadar sabun sürün. Ellerinizin tüm yüzeylerini, arkalarını, parmak aralarını ve tırnak altlarını en az 30 saniye süreyle sabunlayın, yine akan suyla durulayın. Temiz bir bez ya da tek kullanımlık havluyla kurulayın."

Yavuz, en az yüzde 70 alkol içeren el dezenfektanı alınmasını, ellerin her yerinin temizlenmesi için 30 saniye süreyle kullanılması gerektiğini aktardı.