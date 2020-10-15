Dünya El Yıkama Günü - Son Dakika

Dünya El Yıkama Günü

15.10.2020 14:27
Dünya El Yıkama Günü, System.String[]

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlknur Yavuz, bir pandemi sırasında virüsün yayılmasını önlemenin en ucuz, kolay ve önemli yollarından birinin ellerin sabun ve suyla sık sık yıkanması olduğunu bildirdi.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlknur Yavuz, bir pandemi sırasında virüsün yayılmasını önlemenin en ucuz, kolay ve önemli yollarından birinin ellerin sabun ve suyla sık sık yıkanması olduğunu bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) tarafından 15 Ekim'in "Dünya El Yıkama Günü" ilan edildiğini belirtti.

İlk olarak 2008'de kutlanan bu günde, çocukların hijyen konusunda bilgilendirilmelerinin hedeflendiğini kaydeden Yavuz, sadece el yıkamakla her yıl 1 milyon çocuğun hayatının kurtulabileceğine dikkati çekti.

Yavuz, çocukların ellerini sık sık ve doğru yıkamadıklarında başta koronavirüs, grip olmak üzere Hepatit A, ishal ve tüberküloz gibi birçok hastalığa yakalandığın ve hastalığı diğer insanlara da hızlıca yaydığına işaret eden Yavuz, tüm çabalara ve farkındalık çalışmalarına rağmen dünyada el yıkamanın, istenildiği kadar yaygın bir alışkanlık haline getirilemediğini kaydetti.

Yavuz, tüm dünyanın şu anda mücadele ettiği Kovid-19 hastalığının, virüs içeren balgam gibi maddeler ya da damlacıklarla göz, burun ya da boğaz yoluyla vücuda girdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"En sık görülen yayılma biçiminde eller aracı durumdadır. Eller aynı zamanda virüsün bir kişiden diğerine geçmesinde de başlıca aracı durumundadır. Bir pandemi sırasında virüsün yayılmasını önlemenin en ucuz, kolay ve önemli yollarından biri, ellerin sabun ve suyla sık sık yıkanmasıdır. Virüs ellerdeki tüm izlerinden kurtulmak için alelacele suyla çalkalama veya ovuşturma yetmez. Ellerinizi akan suyla ıslatın ve tamamını kapsayacak kadar sabun sürün. Ellerinizin tüm yüzeylerini, arkalarını, parmak aralarını ve tırnak altlarını en az 30 saniye süreyle sabunlayın, yine akan suyla durulayın. Temiz bir bez ya da tek kullanımlık havluyla kurulayın."

Yavuz, en az yüzde 70 alkol içeren el dezenfektanı alınmasını, ellerin her yerinin temizlenmesi için 30 saniye süreyle kullanılması gerektiğini aktardı.

Giresun Üniversitesi, Enfeksiyon Bölümü, Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Dünya El Yıkama Günü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Sahte gömü altınlarla dolandırıcılık yapan şüpheli, suçüstü yakalandı Rize'de rögardan çıkarılan adam, su kanalında 1 kilometre ilerlemiş Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı
Meksika'dan ayrılan Colin Kazım, Derby County tarafından denemeye alındı Meksika'dan ayrılan Colin Kazım, Derby County tarafından denemeye alındı         
14:16
Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi         
13:41
Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı         
12:57
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı         
09:56
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 14:30:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya El Yıkama Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei