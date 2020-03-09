Dünya emekçi kadınlar gününde kadın emeği ve köylü pazarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya emekçi kadınlar gününde kadın emeği ve köylü pazarı açıldı - Son Dakika

Dünya emekçi kadınlar gününde kadın emeği ve köylü pazarı açıldı

6 saat önce

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kadın Emeği ve Köylü Pazarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Dünya emekçi kadınlar gününde kadın emeği ve köylü pazarı açıldı, System.String[]

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kadın Emeği ve Köylü Pazarı'nın açılışını gerçekleştirdi.


110 üretici kadına istihdam olanağı sağlayan pazarda organik oyuncaktan, ev yapımı reçel, tereyağı ve peynirden, çeyizlik ev tekstilinden, unlu mamüllere kadar çok geniş bir yelpazede ürün çeşitliliği bulunuyor. Her Salı günü Namık Kemal Mahallesi Seyit Ahmet Arvasi Bulvarı'ndaki kapalı semt pazarında kurulacak olan Kadın Emeği ve Köylü Pazarı'nda sadece kadınların kendilerinin ürettiği el yapımı ürünler satılabilecek. Açılış nedeniyle bir hafta boyunca açık kalacak olan Pazar daha sonra her Salı Ceyhan halkına hizmet sunacak.


Güçlü Kadın Güçlü Ceyhan


Kadın Emeği ve Köylü Pazarı'nın açılışını yapan ve üretici kadınlarla bir araya gelen Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, hem kadınların ürettikleri ürünler hakkında tek tek bilgi aldı hem de bütün kadınlara karanfil vererek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Aydar, açılışta yaptığı konuşmada "Güçlü Kadın, Güçlü Ceyhan" vurgusu yapan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar; " 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar münasebetiyle tüm kadınlarımızı hayatta verdikleri onurlu mücadele ve hepimizin hayatlarına kattıkları değer için kutluyorum. İtiraf etmekten gurur duyuyorum ki ben hayatının her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yapan biriyim. Çünkü biliyorum ki kadın isterse dünya değişir. Biz kadınların kendilerindeki bu gücü keşfetmeleri için destekleyici hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Kadın Emeği ve Köylü Pazarımızda şimdilik 110 kadınımız ürettikleri ürünlerle ekonomik hayata dahil oldular ancak bu sayının giderek artacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:17 Kaynak: İHA
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