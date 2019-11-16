Son Dakika Haberleri: Dünya emeklilik sıralaması: En iyi ve en kötü ülkeler
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Dünya emeklilik sıralaması: En iyi ve en kötü ülkeler

6 saat önce

37 ülkeyi kapsayan en iyi emeklilik araştırmasında Türkiye sondan 3. Sırada yer aldı. Zirvede ise Hollanda ve Danimarka bulunuyor. Türkiye sadece Arjantin ve Tayland’ın üstünde yer aldı.

Dünya emeklilik sıralaması: En iyi ve en kötü ülkeler, System.String[]

37 ülkeyi kapsayan en iyi emeklilik araştırmasında Türkiye sondan 3. sırada yer aldı. Zirvede ise Hollanda ve Danimarka bulunuyor. Türkiye sadece Arjantin ve Tayland'ın üstünde yer aldı.


Avustralya'da Melbourne Mercer'in her sene hazırladığı Küresel Emeklilik Endeksi'ne bu sene Türkiye de eklendi. Araştırmada 37 ülkenin emeklilik sistemi; yeterlilik, sürdürülebilirlik, dürüstlük ve doğruluk gibi kriterler bakımından mercek altına alındı. Ayrıntılı incelemelerden sonra her ülkenin endeks puanı ortaya çıkarılarak 37 ülkenin sıralaması yapıldı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:48 
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