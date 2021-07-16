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Dünya Emoji Günü'nde Türkiye'nin favori emojileri belli oluyor - Son Dakika

Dünya Emoji Günü'nde Türkiye'nin favori emojileri belli oluyor

16 Temmuz 2021 Cuma 10:53
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Facebook Dünya Emoji Günü'nü kutlamak amacıyla, Türkiye'ye özel üretilen AR filtre oyununu duyurdu.

Facebook ve Instagram hikayelerinde paylaşılabilecek oyunun yanı sıra Facebook üzerinden Türkiye'deki kullanıcılar tarafından en çok kullanılan emojiler paylaşıldı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre Facebook'ta geçtiğimiz 3 ay içerisinde 15 milyondan fazla nazar boncuğu emojili gönderi paylaşıldı; favori emojiler ise cinsiyet ve jenerasyon bazında değişiklik gösteriyor.

Türkiye'deki kullanıcıların favori emojileri

Dünya genelinde son üç ayda oluşturulan gönderilere bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla emojili gönderi paylaştığı gözlenirken, Türkiye genelinde en çok kullanılan emojiler mutluluk gözyaşı, kırmızı kalp, katlanmış eller ve ukala kendini beğenmiş emoji oldu. Emoji kullanımında kadın-erkek ayrımına gidecek olursak; kadınların ilk 5'inde öpücük gönderen yüz, kırmızı kalp, mutluluk gözyaşları, kollarını kavuşturan insan ve kalpli gülen yüz varken erkeklerin ilk 5'inde mutluluk gözyaşları, ukala kendini beğenmiş gülen yüz, kahkahaya boğulanemoji, kırmızı kalp ve gözlerle gülen emoji var.

Jenerasyonlar arası emojiler

Z jenerasyonunun emoji klavyesinde en çok rağbet gören emoji mutluluk gözyaşları döken emoji olurken, bunu kırmızı kalp ve kahkahaya boğulan emoji takip ediyor. Y jenerasyonunun en çok kullandığı emoji ise mutluluk gözyaşları, ukala kendini beğenmiş emoji ve aynı Z jenerasyonundaolduğu gibi kahkahaya boğulan emoji. X jenerasyonu ile bu diğer iki jenerasyonda ortak emoji kullanımı çıkmadığı görülüyor: katlanmış eller emojisi öne çıkarken, bunu öpücük atan yüz ve gül emojileri takip ediyor.

Kalbe giden yol

Türkiye'de en çok kullanılan emojiler arasında doğum günü pastası, şeker, çikolata ve fincan var. Öne çıkan başka bir veri ise yeni gelen emojiler arasında zeytin emojisinin bulunması.

Tarafını seç!

17 Temmuz'da Dünya Emoji Günü'nün bir parçası olmak için siz de Türkiye'ye özel üretilen AR filtre oyununu deneyip Facebook ve Instagram hikayelerinizde paylaşabilirsiniz. Bu filtre ile Türkiye'de sık sık tartışma konusu olan Türk mutfağı ile alakalı eğlenceli sorulara cevap verebilir, bunu takipçileriniz ve isterseniz daha geniş topluluklarla hikayenizden paylaşabilirsiniz.

Dünya Emoji Günü'nde Türkiye'nin favori emojileri belli oluyor

Instagram, Facebook, Türkiye, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dünya Emoji Günü'nde Türkiye'nin favori emojileri belli oluyor - Son Dakika


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