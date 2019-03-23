Dünya, "en başarılı ekonomi gazetesi" seçildi
1 saat önce
Dünya Gazetesi, "en başarılı ekonomi gazetesi" ödülüne layık görüldü.
Dünya Gazetesi, "en başarılı ekonomi gazetesi" ödülüne layık görüldü. Vergi Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen törende 10 kategoride ödüller dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:26
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