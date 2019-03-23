Son Dakika Haberleri: Dünya, "en başarılı ekonomi gazetesi" seçildi

Dünya, "en başarılı ekonomi gazetesi" seçildi

1 saat önce

Dünya Gazetesi, "en başarılı ekonomi gazetesi" ödülüne layık görüldü.

Dünya,
Dünya Gazetesi, "en başarılı ekonomi gazetesi" ödülüne layık görüldü. Vergi Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen törende 10 kategoride ödüller dağıtıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:26 

Ekonomi
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