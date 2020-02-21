"Dünya Enerji Görünümü Raporu" tanıtım toplantısı

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye'nin enerji ihtiyacının giderek arttığını belirterek, "Ülkemizde toplam birincil enerji tüketiminin 2100 yılına kadar yaklaşık yüzde 127 artacağını öngörüyoruz." dedi.

Akyener, TESPAM'ın hazırladığı "Dünya Enerji Görünümü Raporu"nun tanıtımı için Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda, enerji politikalarının belirlenmesinde uzun vadeli projeksiyon ve tahminlerin tutarlılığının hayati önem taşıdığını söyledi.BP'nin raporuna göre dünyada toplam kanıtlanmış petrol rezervinin 1,73 trilyon varil olduğunu aktaran Akyener, "Senaryomuza göre ise 2100'e kadar toplamda 2,94 trilyon varil tüketim olacak. Petrol piyasası, kalkınma senaryoları, yeni kalkınma teknolojileri, olası konvansiyonel olmayan ve keşfedilmemiş birçok bölge göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu miktarda yeni kaynak küresel pazarlara eklenebilecektir. Öte yandan, petrol yatırımlarında önemli bir daralma beklenmemektedir." ifadelerini kullandı.

Akyener, şu anda 197 trilyon metreküp olan küresel gaz tüketiminin de gelecek dönemde artmaya devam edeceğini belirterek, "2100'e kadar toplam tüketim 539 trilyon metreküp olacak. Bu, ilave 342 trilyon metreküplük bir rezervin gerekli olacağı anlamına geliyor. Böyle bir talebi karşılamak için çok büyük miktarda yatırım yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Kömür tüketimi azalacak

Gelecek dönemde kömür tüketiminin ise düşüşe geçeceğini bildiren Akyener, "Senaryomuza göre, 2100 yılına kadar toplam talep 361 milyar ton olacaktır. Keşfedilen 693 milyar ton kanıtlanmış kömür rezervi, tüketim için beklerken, kömür fiyatlarının düşeceğini ve bu durumun kömürü daha çok tercih edilebilir yapacağını düşünüyoruz." dedi.

Akyener, 2100'e kadar küresel yenilenebilir enerji talebinin yüzde 274 artacağının tahmin edildiğini ve yenilenebilir enerji tüketimdeki en yüksek artışın Çin'de yaşanacağını söyledi.

Türkiye'de de enerji ihtiyacının giderek arttığını ifade eden Akyener, "Türkiye'nin 2100'e kadarki enerji görünümünde en önemli pay yenilenebilir enerjide olacak. Ülkemizde toplam birincil enerji tüketiminin 2100 yılına kadar yaklaşık yüzde 127 artacağını öngörüyoruz. Kömür tüketimi yüzde 17, gaz tüketimi ise 0,796 milyar varil artacak. Öte yandan petrol tüketimi yüzde 66 civarında artarken, yenilenebilir kaynaklarında ise yüzde 329 civarında yüksek bir artış görülecektir." diye konuştu.