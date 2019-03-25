Dünya Enerji Konseyi: "Rusya Enerji Süper Gücü Olmaya Devam Edecek"
57 dakika önce
Dünya Enerji Konseyi Genel Sekreteri Christoph Fry, uluslararası enerji endüstrisi hangi ülkede gelişmeye başlarsa başlasın Rusya’nın enerji süper gücü olmaya devam edeceğini belirtti. Sputnik’e röportaj veren Dünya Enerji Konseyi (DEK) Genel Sekreteri Christoph Fry, Rusya’yı enerji süper gücü olarak tanımladı. Fry, “Rusya’nın muazzam imkânlara sahip bir ülke olduğunu düşünüyorum. Enerji endüstrisi ne şekilde değişirse değişsin, […]The post Dünya Enerji Konseyi: “Rusya enerji süper gücü olmaya devam edecek” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Dünya Enerji Konseyi Genel Sekreteri Christoph Fry, uluslararası enerji endüstrisi hangi ülkede gelişmeye başlarsa başlasın Rusya
'nın enerji süper gücü olmaya devam edeceğini belirtti.
Sputnik'e röportaj veren Dünya Enerji Konseyi (DEK) Genel Sekreteri Christoph Fry, Rusya'yı enerji süper gücü olarak tanımladı.
Fry, "Rusya'nın muazzam imkanlara sahip bir ülke olduğunu düşünüyorum. Enerji endüstrisi ne şekilde değişirse değişsin, Rusya enerji süper gücüdür ve öyle olmaya devam edecek" diye konuştu.
Rusya'nın doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olduğunu kaydeden Fry, bunun yanı sıra bu alandaki muazzam rekabete rağmen dünyaya yenilenebilir enerji alanının geliştirilmesi ile ilgili yeni teknolojiler sunabileceğinin altını çizdi.
Uluslararası enerji alanında kar amacı gütmeyen en büyük kuruluş olan Dünya Enerji Konseyi, aralarında Rusya ve Türkiye
'nin de bulunduğu 94 ülkenin 3 binden fazla enerji şirketinin çıkarlarını temsil ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:06
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