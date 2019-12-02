AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Nejat Koçer ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduklarını belirtti.

Mehmet Erdoğan, engellerin birlikte ve beraber aşılacağı düşüncesiyle, engelli vatandaşların daha mutlu bir yaşam sürdürmelerini temenni etti.

Milletvekili Koçer de engelli bireylerin haklarının ve refah seviyelerinin korunmasının yaşamın her alanında toplumsal farkındalığın artmasıyla mümkün olacağını vurgulayarak, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bu farkındalığın oluşmasına ve arttırılmasına en güzel vesiledir. Engellilerin önündeki engellerin kaldırılması en temel hedef olmalıdır. Herkes gibi engelli bireyler de geleceğe güvenle bakabilmeli, güçlü ve sosyal bir toplum içinde güvenle, hiçbir eksiklik hissetmeden yaşayabilmeli, karşılaştıkları sorunlarına çözüm bulabilmelidir. O nedenle önceki yıllarda engelli vatandaşlarımız ile ilgili gerçekleştirilmeyen pek çok şey bugün bir bir uygulanmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Rektör Vekili Sözen ise toplum olarak büyük değerler verdikleri engelli vatandaşlar için ülke olarak büyük çalışmalara imza attıklarını aktardı.

Son 17 yılda engellilerin sorunlarının çözümü konusunda adeta yeni bir çağa başladıklarını kaydeden Sözen, "Ülkemiz, sosyal devlet olma yolunda büyük mesafe kat ederken, Hasan Kalyoncu Üniversitesimizin bünyesinde yaptığımız çalışmalara da önemli birer motivasyon kaynağı oldu. Asıl olan engelli ve engelsiz olmak değil, insan olmaktır. Bizim inancımızın ve gönül medeniyetimizin de sırrı da budur." değerlendirmesinde bulundu.