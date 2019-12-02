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Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Aksaray Valisi Ali Mantı, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mantı, mesajında, 3 Aralık gününün, engelli vatandaşların sesini duyurduğu özel bir gün olduğunu belirtti.

Güçlü bir toplum olmanın ve geleceğe güvenle bakmanın öncelikli şartı, toplumdaki tüm bireylerin eşit fırsat ve imkanlardan yararlanabilmesi olduğunu vurulayan Mantı, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içinde, ortak umutları ve hedefleri paylaşarak yaşayabilmelerine bağlıdır. Engelli insanlarımızın yılda bir kez hatırlanması yerine 365 gün boyunca sosyal hayatın içinde olmalarını sağlamalıyız. Hükümetimiz, engellilerimizin sosyal hizmet imkanlarına ve her türlü güvenceye kavuşması ve sosyal devlet ilkesini en üst düzeyde hayata geçirmek için birçok adımlar atmıştır. Atılan bu adımlar ile engellilerimizin toplumla bütünleşmesine büyük katkılar sunmuştur. Her vatandaşımız bilmelidir ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz aziz milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, devletimizin sunduğu bütün imkanlarla yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum."

Dünya Engelliler Günü, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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