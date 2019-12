Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile bazı sivil toplum kuruluşları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihinin, engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli bir gün olduğunu belirtti.

Çağdaş dünyanın geldiği ileri noktada engelli vatandaşların üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmesi, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılmasının sosyal devletin asli görevlerinden olduğunu ifade eden Vali Soytürk, insana verilen değerin en belirgin yansımasının engellilere verilen değer ve onlara sağlanan kolaylıklar olduğunu vurguladı.

Vali Soytürk, engelli vatandaşların kendi sorunlarına sahip çıkma bilincindeki artışın takdire şayan bir gelişme olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

Milletvekili Dülger

Milletvekili Dülger de engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu, başarının anahtarının öncelikle inanç olduğunu belirtti.

Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılması gerektiğine işaret eden Dülger, "Zihinlerdeki engellerin kaldırılmasının ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesini sağlamak, öteden beri bizim öncelikli konularımız arasında olmuştur. Engelli olmak asla bir kusur değildir. Unutulmamalı ki her insan bir gün engelli bir vatandaş olma potansiyeline sahiptir." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Dal

Milletvekili Dal da engelliliğin yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren toplumsal bir konu olduğunu aktardı.

Engelli insanların çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmasının hükümetin en önemli hedeflerinden birisi olduğunu belirten Milletvekili Dal, "Engelli vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır." açıklamasında bulundu.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, engelli insanlarla ilgilenmenin ve destek sağlamanın sosyal devlet anlayışının en önemli gereklerinden biri olduğunu belirtti.

Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğuna vurgu yapan Şeker, "Engellerin aşılması konusunda toplumun her kesimine ciddi görevler düşmektedir. Tüm zorluklara rağmen hayatın her alanında önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik de engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak adına topluma büyük görevler düştüğünü kaydetti.