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Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tabakoğlu, mesajında, engelleri empati ve birlikte yaşama kültürüyle aşmanın zor olmadığını belirtti.

Engelsiz bir dünya oluşturmanın mümkün olduğunu aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Geleceğe hep birlikte umutla bakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Trakya Üniversitesi olarak bu düşüncelerle 2017 yılında kurduğumuz Engelsiz Üniversite Birimi tüm öğrenci ve çalışanlarımızın, üniversitedeki olanaklara eşit bir şekilde erişmesini sağlamak, akademik, sosyal, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen bir zemin yaratmak için şevkle çalışmaya devam ediyor. Herkes için daha yaşanabilir ve erişilebilir bir dünya inşa etmek ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olabilir.

Trakya Üniversitesi olarak asıl hedefimiz de bu konudaki toplumsal farkındalığı, duyarlılığı her geçen gün daha da artırmak. Bu düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, gönlümüzdeki, zihnimizdeki engelleri yıkmak için bir milat olmasını diliyorum."

Engelsiz Üniversite Birimi

Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi'nden, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, engellilere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, yardım temelli değil, hak temelli çalışmalar yapmaya devam etmekte, ayrımcılık yapılmadan bu hakkın sağlanması ve korunup geliştirilmesi için yürütülecek her türlü çabayı önemsemekteyiz. Tüm paydaşların bilgilendirilerek, herkes için yaşam ikliminin oluşturulmasının gerektiği inancıyla, köklü bir zihniyet değişikliği olmadan, amaçlanan neticenin alınamayacağı kanaatindeyiz. Sadece özel gün ve haftalarda yapılan etkinliklerin hafızalarda kalması, diğer gün ve haftalarda hiçbir çalışmanın yapılmamasının, önyargıların kalıplaşmasına neden olduğu unutulmamalıdır. Üniversitemizdeki çalışmalar, özel gereksinimli bireylerin toplumla bütünleşmesinin, hayatın her alanında aktif rol üstlenmesinin sağlanması ve engellerin kaldırılması için sadece bir gün, bir hafta değil, 'her gün farkındayız' felsefesiyle tüm bir yıla yayılarak aynı inançla sürdürülecektir."

Dünya Engelliler Günü, Trakya Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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