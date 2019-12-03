"Dünya Engelliler Günü" Erzurum ve Iğdır'daki etkinliklerle kutlandı

Erzurum ve Iğdır'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Iğdır'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ünlü, burada yaptığı konuşmada, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal politikalarımızı yardım eksenli değil hak eksenli anlayışla şekillendirdik. Onlar bunu hak ediyor, devletimiz bunları bir yardım, bir lütuf olarak yapmıyor. Bu, onların analarının ak sütü kadar hakları. Helal olsun onlara, devletimiz güçlendikçe zenginleştikçe, refah düzeyimiz arttıkça çok daha fazlasını yapacağız. Bu konuda Avrupa ile değil dünyada örnek gösterilen İskandinav ülkeleriyle yarışıyoruz." dedi.

Programda, engelli vatandaşlarca oluşturulan Umudun Ritmi Müzik Grubu, çeşitli şarkılar seslendirdi.

Düzenlenen program kısa film gösterisi ve oratoryo gösterisiyle sona erdi.

Erzurum

Erzurum'da da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle işitme engelli öğrenciler curling oynadı.

Curling Spor Salonu'ndaki etkinlikte, 10 kişilik öğrenci grubu curling oynayarak keyifli zaman geçirdi.

Atatürk Üniversitesi Engelli Birim Komisyon Üyesi Zeynep Karaman Özlü, buradaki konuşmasında, öğrencilerin sporla tanışmaları için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerden bazılarının daha önceden curling oynadığını dile getiren Özlü, şunları kaydetti:

"Bir günlük curling maceramız olacak ve işitme engelli öğrencilerimiz aslında curling oynuyor ve çok başarılılar. Onlara tahsis ettiğimiz spor kıyafetlerini giydirip spor yapmalarını sağlayacağız. Onlar da bu işten oldukça mutluluk duydu. Bu sporla yeni tanışacak öğrencilerimiz de var. Farklı bir mutluluk aslında, onlara 'her sporu siz de yapabilirsiniz' demek istiyoruz. Biz de bunun için sınırsız destek veriyoruz."